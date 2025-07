Drake vuelve a estar en plena forma en ‘What Did I Miss?’

Drake ha vuelto. Después de una serie de desconcertantes lanzamientos (la horrible ‘Wah Gwan Delilah’) y de algún que otro hit (‘NOKIA’, ‘DIE TRYING’…), el gigante canadiense parece haberse recuperado totalmente de su batalla contra Kendrick Lamar. ‘What Did I Miss’ es un ejemplo perfecto del Drake que amamos, aunque decida utilizar la misma fórmula de siempre.

«Me importa una mierda si me odias y me importa una mierda si me amas», rapea Drake en la primera línea marcando el tono de toda la canción. Esta se trata de un ajuste de cuentas a quienes le dieron la espalda durante el beef con Lamar. Por ejemplo, Lebron James: «Vi que el colega fue a Pop Out con ellos, pero ha estado lamiendo culos desde ‘Headlines'», suelta el canadiense.

- Publicidad -

¿Por qué funciona ‘What Did I Miss?’? Es un tema dinámico, el beat no es aburrido y, sobre todo, Drake está centrado en la letra. No hay un ápice de cringe en esta canción y, aunque parezca mentira, era algo bastante frecuente en los últimos lanzamientos del canadiense (¿Recordáis ‘MEET YOUR PADRE’?). Incluye un cambio de beat, lo cual llegados a este punto ya es un cliché de Drake, pero al menos esta vez la manida fórmula sí funciona.

Además, como primer single del próximo disco del canadiense, realmente consigue despertar un poco el hype. Hace unos meses, esto era impensable. Todavía no tiene fecha de salida, pero sí sabemos que el próximo LP del canadiense se titula ‘Iceman’. Parece mentira que hace poco este estuviese hablando de retirarse. Todavía queda Drake para rato.