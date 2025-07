Blood Orange anuncia disco: ‘Essex Honey’, con Lorde, Polachek…

Por fin, Blood Orange ha anunciado la llegada de un nuevo disco. Este se titula ‘Essex Honey’ y se trata del primer LP de Dev Hynes desde ‘Negro Swan’, en 2018. Aún sin fecha de salida ni tracklist, sí sabemos que el disco incluirá las colaboraciones de Lorde o Caroline Polachek, entre muchos otros nombres.

La lista de colaboraciones de ‘Essex Honey’ es la siguiente, según indica el propio Hynes: «Cæcilie Trier, Caroline Polachek, Tirzah, Mabe Fratti, Mustafa, Brendan Yates (Turnstile), Lorde, Eva Tolkin, Ian Isiah, Liam Benzvi, Tariq Al-Sabir, Zadie Smith, Charlotte Dos Santos, Daniel Caesar, The Durutti Column y más».

El artista británico ha dado la noticia con un enigmático vídeo en Instagram: «He hecho un disco», ha escrito en la publicación. «Recuerdo estar en casa unos meses después, escuchando el ‘Fourth of July’ de Sufjan en mi ordenador. Y me acuerdo de lo reconfortante que puede ser la música. La pérdida que había sufrido, combinado con este sentimiento, me llevó de vuelta a un principio», se puede leer en el vídeo.

De fondo, imágenes de las calles de Londres y de Hynes trabajando en la música. Este también adelanta que ‘Essex Honey’ hablará sobre «pena, Inglaterra, juventud y música». El primer single del disco, la emocionante ‘The Field’, justamente trataba sobre «las personas que extrañamos cuando cerramos los ojos».