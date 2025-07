RFTW: Georgia, Alex G, FKA twigs, Whitney…

Hoy 18 de julio se lanzan nuevos discos de Alex G, FLETCHER, Zac Farro (integrante de Paramore), Jade Bird, We Are Scientists, Billie Marten, Alex Warren o Lord Huron. Además, J Balvin publica ‘Mixteip’ sorpresa.

Ralphie Choo edita nuevo single, y otros artistas que vuelven son Georgia (foto), Whitney, Poliça o FKA twigs, que revela el primer adelanto de ‘Deluxua’.

Además de las novedades de la semana que ya hemos comentado, por parte de Bad Bunny, David Byrne, Blood Orange o El Gavira con Ruïnosa y las Strippers de Rahola, hay interesantes estrenos de Belén Aguilera, Sudan Archives, Júlia Colom, Hermanos Gutiérrez con Leon Bridges, Tommy Richman o Musgö.

El día es especialmente generoso en ritmos latinos y urbanos como los de Bad Gyal y Ozuna, Maluma, Danna Paola o Myke Towers, que también publica disco.

De Robbie Williams a Skullcrusher pasando por La Tania, de Nine Inch Nails a múm pasando por L’Haine, la playlist de novedades «Ready for the Weekend» ya está disponible, actualizada, en Spotify.