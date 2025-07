Susto en el concierto de Katy Perry: la mariposa tambaleante

Katy Perry ha tenido un percance en su último concierto en San Francisco, en medio de la gira de ‘143’. La mariposa voladora en la que estaba subida durante la interpretación de ‘Roar’ ha estado a punto de caer al vacío. Finalmente, se ha quedado en un visible susto.

La cara de Katy Perry en el momento, recogido en redes, lo dice todo. Mientras la cantante está volando alrededor del recinto subida en la mariposa, de repente esta sufre un fallo que la deja tambaleando sobre las cabezas del público. Entonces, Perry se toma unos segundos para recomponerse antes de continuar con la canción como si nada.

Es el segundo accidente que sufre la cantante de ‘Lifetimes’ en poco tiempo. Recientemente, en un concierto en Australia, estaba preparada para ser elevada sobre el público en una esfera de metal cuando esta quedó de lado, con el temor de que cayese al público con la cantante dentro.

Las comparaciones con lo ocurrido en uno de los últimos conciertos de Beyoncé en Houston, en el que el coche volador en el que estaba subida empezó a ladearse de forma peligrosa durante ’16 CARRIAGES’, no han tardado en llegar. Por suerte, ninguna de las dos divas sufrió nada más allá del susto.

