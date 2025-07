‘DON’T TAP THE GLASS’ de Tyler, the Creator, ya disponible

Si en ‘CHROMAKOPIA’ Tyler, the Creator daba pistas sobre un posible retiro, está claro que todavía estamos lejos de ese punto. El artista californiano sorprendía la semana pasada al avanzar el lanzamiento de un nuevo disco llamado ‘DON’T TAP THE GLASS’, que, como se había prometido, está disponible desde este mismo lunes. Se trata de un breve álbum de 10 pistas y 28 minutos de duración. Este es el tracklist:

01 Big Poe

02 Sugar On My Tongue

03 Sucka Free

04 Mommanem

05 Stop Playing with Me

06 Ring Ring Rinh

07 Don’t Tap the Glass / Tweakin’

08 Don’t You Worry Baby

09 I’ll Take Care of You

10 Tell Me What It Is

Durante la tarde del viernes, Tyler había estado publicando en sus redes imágenes que apuntaban a algo ocurriendo este lunes. No ha sido hasta su concierto en el Barclays Center de Nueva York cuando se ha arrojado más luz sobre lo que estaba preparando Okonma a través de la página web oficial del disco, ‘DON’T TAP THE GLASS’.

Al entrar, el imaginario del disco, con un desproporcionado Tyler como imagen principal, invade la pantalla. Desde ahí, se puede hacer click para adquirir el vinilo, el CD, merch y diversos box sets. La fecha de envío es este lunes 21 de julio. Si pinchamos varias veces en la pantalla e intentamos romper el cristal, la voz de Tyler empieza a recitar las tres reglas asociadas con el LP:

1. Movimiento corporal. No quedarse quieto

2. Solo habla en gloria. Deja la carga en casa.

3. No toques el cristal.