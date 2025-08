El show de Aitana no está construido para ser exhibido en estadio

Los titulares del primer Metropolitano agotado de Aitana, el segundo en la gira de estadios de Metamorfosis Season, eran todo alabanzas. GQ incluso describió el sonido del concierto como “en su punto”. A menos que mis asientos, centrados y en palco, estuviesen malditos y que todo el equipo técnico haya cambiado radicalmente de un día a otro, esto está lejos de la realidad. Después de un año y pico de preparación para el esperado debut de Aitana en estadios, esperábamos un poco más.

Si algo es verdad es que los fans de la catalana son de lo mejor del panorama. Muy pocos artistas pueden hacer un concierto que recorra todas sus eras y recibir los cánticos del público en cada una de las letras. Esto no es una comparación con Taylor Swift, sino el concepto básico de Metamorfosis Season: un viaje en orden cronológico por todas las etapas de la carrera de Aitana hasta salir de la crisálida y convertirse en mariposa con ‘CUARTO AZUL’, aunque estas van y vienen durante todo el show. Es su disco más personal. Más ella. A pesar de esto, Aitana parece apreciar cada escalón del camino. “Para crecer, hay que cambiar”, sería el lema del concierto.

Un simple “hola, Madrid” es suficiente para provocar gritos ensordecedores, mientras que la reacción del público a ‘6 DE FEBRERO’ y ‘SUPERESTRELLA’, que inauguran el set, realmente te hace preguntarte que ocurrirá durante las siguientes. De ahí nos vamos al principio de todo, con ‘Teléfono’, ‘Popcorn’ y ‘Lo Malo’ sucediéndose sin interrupción. ‘CUARTO AZUL’ no tiene el protagonismo que me esperaba de antemano, representando exactamente ¼ del set (9 de 36 canciones son del LP). ¿Por qué tan pocas siendo un disco tan importante para ella? ¿Por qué dejaría fuera del set la canción titular? La respuesta la recibiría al final del concierto, pero en el momento me extrañó.

La calidad del sonido fue, desde el comienzo, el lastre principal de un show medido al milímetro (tanto que la propia artista comunicó que no podía pararse mucho a hablar por tema de tiempos), pero no lo suficiente. No puedo saber cómo se escuchaba desde la pista o desde las gradas laterales, pero, a falta de una explicación más técnica, lo que me llegaba era un manchurrón de sonido. Era igual que estar en el baño de una discoteca. Los fallos técnicos llevan atormentando a Aitana durante unos días, tanto en La Velada como en su debut en el Estadi Olímpic Lluís Companys el pasado 19 de julio, y ayer no fue distinto. La artista sí que supo mantener el tipo durante los instantes más cantosos, como en el repentino y estridente sonido al final de ‘Mon Amour’ y el mashup de ‘Girlfriend’ de Avril Lavigne y ‘Tu Foto del DNI’, en el que solamente se oía a las coristas a pesar de que Aitana parecía estar cantando por encima. Para algunos seguramente sea lo de menos, pero el sonido es lo único que te puede hacer conectar con el artista en un concierto en el que se manejan distancias tan grandes. Y yo iba dispuesto a emocionarme si hacía falta.

Aitana cuenta que las canciones “de llorar” siempre son sus favoritas, pero es difícil llorar con algo que no puedes ni siquiera identificar. Ella sí estuvo a punto de hacerlo tras la acogida de ‘Con la miel en los labios’, mientras que ‘Vas A Quedarte’ sigue siendo claramente una de las favoritas del público. Cuando Aitana da rienda suelta a su naturalidad, que no es tan a menudo, se le entiende a medias: “Sentía que os había fallado cambiando tantas veces la fecha”, cuenta en un momento dado. “No sé si volveré a hacer un estadio, aunque ojalá que sí”, adelantó. Incluso después de meternos en la era de ‘alpha’, en la que el show claramente mejora, era evidente que este mismo concierto en un recinto similar al Movistar Arena habría sido mucho más efectivo.

La idea de traer una banda completa para la sección de ‘11 RAZONES’ es maravillosa, pero no se disfruta como se debería. El show empieza a recuperarse con ‘MÚSICA EN EL CIELO’, uno de los temas más emocionantes de la carrera de Aitana. Es la que enciende las pulseras por primera vez, a la vez que una pareja de coristas armoniza de forma celestial. La artista aparece entre el público y el escaso acompañamiento hace que su voz cobre por un momento el protagonismo que merece. La era ‘alpha’, que se identificaría con la crisálida, es presentada con una mezcla muy disfrutona de ‘Gimmie! Gimmie! Gimmie!’, ‘Voulez-Vous’ y ‘Dancing Queen’, con fragmentos de ‘Dararí’ o ‘Las Babys’ intercalándose mientras el equipo de baile es presentado uno a uno en la pantalla como si de una sitcom se tratase.

Esta parte del concierto sí se siente como un espectáculo, aunque no llegue a ser espectacular. Es el momento festivo del set y así lo reflejan tanto la programación de las pulseras, colorida y dinámica en sus mosaicos, como la energía del público. También es la parte en la que entran en juego algunos de los recursos más icónicos de Aitana, como los pasos de baile prohibidos de ‘miamor’. La pasarela de modelos con vogue incluido al son de ‘What Is Love’ también eleva el concierto considerablemente. ‘En El Coche’ y ‘AQYNE’ me meten en el concierto y el sorpresón de Amaral, que interpretan ‘Marta, Sebas, Guille y los demás’ junto a la catalana, es la guinda perfecta. Junto a Ela Taubert, el dúo zaragozano completaba la lista de invitados del jueves.

Es obvio que, a nivel de venta de entradas, Aitana no tiene de qué preocuparse. Sin embargo, todo lo demás sí se le ha quedado grande. El show de Metamorfosis Season no está construido para ser exhibido en un estadio y no pasa nada. Lo único que hace esto es que todo parezca más pequeño, incluso el escenario, que nunca resulta lleno del todo. A nivel de efectismos y pirotecnias, Aitana se lo guarda todo para el final, para cuando la gente ya se está levantando del asiento. El resto del show se conforma con humo y algún que otro láser. El colofón llega con el anuncio del ‘Cuarto Azul World Tour’, que pasará por ciudades como París, Milán, Londres, Bogotá, Miami, Nueva York o Los Ángeles. Lo único que esperamos es que el regreso a los estadios se retrase un poco más.