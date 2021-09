Aitana, aún top 1 en España con ‘Mon Amour’, triunfa también con ‘Berlín’

Pocas novedades en la parte alta de la lista de singles en España: el remix de ‘Mon Amour’ de Aitana con Zzoilo continúa siendo el número 1 del país certificada como disco de platino.

La noticia es que la entrada más fuerte de esta semana es también para Aitana con ‘Berlín’, directa al número 23, y además, hay buenas noticias para ella: no se tratará de la posición más alta que alcanzará con esta otra nueva canción. Ahora mismo está en el número 15 de Spotify España, por lo que su ascenso está garantizado para los próximos días, y seguramente otro single de oro o platino. El vídeo continúa entre los 10 más vistos de Youtube España aún a día de hoy.



Vuelve a subir ’Nostálgico’, el tema de Rvssian, Rauw Alejandro y Chris Brown que entraba la semana pasada. Ahora pasa del puesto 13 al 6. Pero la subida más importante de toda la semana es ‘Dile (Homenaje)’ del portorriqueño Jhay Cortez, que pasa del puesto 51 al puesto 17. Si atendemos a su posición actual en Spotify España (número 5), podemos concluir que es uno de los temas que más está subiendo sus streamings en los últimos días, y por tanto un éxito seguro para las próximas semanas. Además, Jhay Cortez también sube al número 2 con otra de sus canciones, ‘Ley seca’ junto a Anuel AA.



Mientras Bizarrap sitúa en el puesto 45 su nueva sesión, ahora con MHD, en concreto la número 44; hay un par de entradas interesantes. En el puesto 51 hallamos ’THAT’S WHAT I WANT’, el nuevo single de Lil Nas X. Además, este sube al puesto 27 con ‘INDUSTRY BABY’, alcanzando por tanto un nuevo máximo; y continúa en el puesto 61 con su mayor éxito hasta el momento, ‘MONTERO’, doble platino.

Por otro lado, ‘Ya no vales’ de Alizzz con C. Tangana ha de conformarse con el puesto 65 (Alizzz llegó más alto con Amaia, por ejemplo) y ‘Yate’ de C. Tangana tampoco parece consolidarse en la tabla, pues baja del número 48 al número 71. En verdad, ’Tranquilísimo’ ha sido el último hit espontáneo para Puchito, aún en el puesto 65 tras 9 semanas. La lista de novedades se cierra con ‘Búscate otro’ de JC La Nevula (puesto 57), ‘Love Nwantiti’ (puesto 73) y ‘La funka’ de Ozuna (puesto 99).