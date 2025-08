RFTW: Renée Rapp, Alizzz, Debby Friday, Burial…

Este 1 de agosto tampoco llega cargado de lanzamientos discográficos largos, pero sí que se editan nuevos discos de Renée Rapp, Emilia, Debby Friday o los renovadores del shoegaze Wisp. Además, Hayley Williams lanza 17 singles, pero aunque suenan como un disco, y parecen un disco, no los llama disco. También hay EP de Sofia Kourtesis, en la foto.

La jornada es potente en lanzamientos sueltos, ya que hay nuevos singles de Chappell Roan, Demi Lovato y Alizzz, que alude a los fondos de inversión en ‘Callaíto’. Se suman a los estrenos de la semana de The Antlers, Nourished By Time, Suede o Animal Collective.

En cuanto a estrenos internacionales destacan novedades de Rema, Parcels, Slayyyter, Yves Tumor con Nina, Rauw Alejandro o Burial, que edita single doble. También hay nueva música de George Riley, Frost Children o póstumamente de Aaliyah, en el mes de su deceso. Las surcoreanas TWICE vuelven por partida doble, en solitario y en colaboración con Saweetie. Otra colaboración destacada es de Mariah the Scientist y Kali Uchis.

La música nacional recibe novedades de Mushkaa, The New Raemon, Paula Koops, Raúl Querido, Bea Pelea o Aarón Piper y, ampliando a habla hispana, también de Silvana Estrada o Rauw Alejandro. Todas estas novedades están disponibles en la playlist «Ready for the Weekend».