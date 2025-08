BAJOCERO X debuta en show largo y deslumbra entre los conciertos del Atlàntida Film Fest

Estos días se ha celebrado en Mallorca la 15ª edición del Atlàntida Mallorca Film Fest, que organiza Filmin y que por primera vez JENESAISPOP ha cubierto de manera presencial en la isla. Además de peliculones como ‘Incógnito’ o ‘Materialistas’, también hemos podido disfrutar de grandes conciertos, ya que el Atlàntida apuesta por la música en directo mezclando nombres ya establecidos con artistas emergentes. Una clara apuesta por el público más joven, quizás con la idea de que se acerquen al “cine de autor” sin que sientan el tufo pedante que suele asociarse a esta expresión.

El año pasado el Atlàntida ofreció bolos de Julieta, Christina Rosenvinge, Alizzz, Ralphie Choo, Rusowsky o Nebulossa, y este año actuaron en Ses Voltes gente como Delaporte, LaBlackie, Metrika, Cariño, nusar3000, Disobey, Lildami o el que hemos elegido como principal recomendación, BAJOCERO X, que ya encabezó nuestras Apuestas 2025 y que fue Disco de la Semana hace un par de meses con su ‘DESQUICIADO’.

Y es que es admirable todo lo que ha conseguido BAJOCERO X con pocos apoyos, mucho talento y, desde luego, mucha perseverancia. Ya os hablamos un poco de su historia al destacar ‘Devy Shetty’ como Canción del Día y con nuestra entrevista, y conocíamos ya sus capacidades por los singles que había ido sacando este tiempo y por el discazo que se ha marcado como debut. Pero aún nos quedaba por comprobar cómo funcionaba en directo, teniendo en cuenta además que solo había hecho pequeños bolos hasta ahora. El del Atlàntida fue su primer concierto largo (segundo si contamos el Pride de Barcelona), y desde luego no lo pareció. Porque Dani López no paró de cantar y bailar, encadenando un tema tras otro en un ambicioso show que incorporaba visuales, bailarines y hasta dos cambios de vestuario, y que conseguía transmitir el cóctel de deseo, espiritualidad y autodestrucción presente en el disco. Si esto ha sido su segundo concierto, a poco que coja más rodaje (y haya más presupuesto), BAJOCERO X tiene potencial para convertirse fácilmente en un nombre clave de nuestra escena pop.

El concierto de BAJOCERO X fue el viernes 1, y antes de él (y del pase de ‘Diecinueve’) vimos el de otra artista que también empezó con poca ayuda, y que se ha ido ganando con creces el hueco que ahora por fin tiene: Lablackie. Marina Neumann fichó el año pasado por Universal, sacando ese discazo que fue ‘La Favorita’, y este año nos ha entregado bops como ‘Pa la calle’ o el reciente ‘Bon Dia’. Tanto el material nuevo como los clásicos tuvieron su lugar en un bolo donde Marina derrochó energía y entrega con el público.

Pero realmente los primeros bolos que vimos fueron los del miércoles 30, los de Cariño y Delaporte. ‘TANTO POR HACER’, el último disco de las Cariño, no parece haber funcionado del todo con crítica y público, pese a estar bastante bien y tener, como mínimo, dos de sus mejores canciones (‘Nada Importa Tanto’ y ‘Hay Magia’). Pero, si es así, eso desde luego no se refleja en su directo: como es costumbre, la banda entregó un bolo divertidísimo donde cupieron tanto sus mayores hits (‘si quieres’ lleva 32 millones de streams en Spotify, que se dice pronto) como los cortes de este último trabajo.

Y la explosión definitiva del miércoles llegó luego con Delaporte, cuyos conciertos siempre han sido su punto fuerte, pero aún más desde que sacaron ‘Aquí y Ahora’. El giro al techno (o “hard pop” como dicen ellos) les ha sentado de maravilla, y asistir a sus conciertos es un chute de endorfinas al ritmo de dicho disco, del reciente ‘Déjate Caer’ y de hits de sus primeros discos que también recuperan. Sandra y Sergio dieron quizás el recital más multitudinario de la semana y pusieron a todos los asistentes a reventar el suelo, como la propia Sandra dice. El día siguiente fue el turno de una de nuestras apuestas en el Anuario 2023, que, como aventurábamos, fue creciendo durante el año pasado y en este 2025 es ya toda una estrella: Metrika.

Puede recordarte a La Zowi por un lado y a Luna Ki por otro, y a la vez tiene ese punto extra que hace que de otras propuestas podamos decir que son “muy Metrika”. Temazos como ‘Toto de loca’ o ‘Humedad valenciana’ pusieron en pie a los allí congregados, con Thais Amores bromeando mientras introducía cada uno de los temas. Su poca vergüenza es una de sus fortalezas; no muchos artistas dicen a las primeras feliz “¿tú me has olío el toto?” entre canción y canción. nusar3000 lo tenía muy difícil para estar a la altura del tremendo show que le había precedido, pero aguantó el envite poniendo a bailar al público los distintos géneros por los que van viajando sus canciones. La colaboración con Israel Fernández ‘ROSA DE JERICÓ’ fue uno de los momentazos de un espectáculo presentado con su particularísimo vestuario, a medio camino entre cota de malla, pasamontañas y vestido brilli-brilli de diva.

El último de los días que estuvimos en Mallorca fue el sábado 2, día previo a la clausura, y ese fue el día elegido para los Disobey – que, haciendo honor a su nombre, empezaron con veinte minutos de retraso. Los chicos se han convertido en uno de esos fenómenos que tienen un target de edad muy concreto, pero que en ese target poseen una conexión brutal. El tiempo dirá si, como Rojuu o Yung Beef (por su etapa en PXXR GVNG), consiguen traspasarlo y perdurar, pero es innegable que ahora mismo tienen muchísima fuerza. El directo lo hicieron un poco a medias entre ellos y el público, que coreaba temas como ‘ENVIDIA’, ‘PRIMERA DAMA’ o el feat de 8belial con Bad Gyal (‘Orilla’), todo aderezado con algún chascarrillo de vez en cuando para presentar sus canciones, y un momento pseudo-reivindicativo sobre el racismo. Antes de ellos, los asistentes pudieron disfrutar también de Lildami, con “Dummy” y su banda sirviendo como teloneros antes del broche final de los Disobey. Lildami cuenta también con mucha conexión con el público más joven, aunque en el resto de la península no se le conozca tanto (de momento). Y eso pudimos verlo en su bolo, con un sonido bastante cuidado y en el que hubo espacio tanto para sus trabajos anteriores como para la presentación de ‘BENTORNAT’, publicado hace solo unos meses.