Acaba de finalizar la 15ª edición presencial del Atlàntida Mallorca Film Fest, y lo ha hecho por todo lo alto: en este quince aniversario, el Festival ha marcado récord histórico de público, con 45.000 asistentes, un 11% más que el año pasado. Decimos “presencial” porque, como es costumbre, el Festival continúa de manera online en Filmin; la plataforma detrás del Festival ofrecerá este mes gran parte de los títulos que han formado parte de esta edición. De manera presencial se han organizado estas semanas distintas proyecciones, conferencias y conciertos repartidos por Palma de Mallorca: las sedes han sido Sala Rivoli, La Misericòrdia, Es Baluard Museu, Fundació Pilar i Joan Miró, CineCiutat y Ses Voltes.

En todos estos lugares, el Atlàntida ha ido acercando el cine, la música y, en general, la cultura a todos los visitantes que se han acercado a Mallorca en estas fechas, y a todos los habitantes de la isla donde el festival es ya una cita anual. Es casi un milagro que, con un presupuesto notablemente menor al de otros grandes festivales, Jaume Ripoll y su equipo consigan lo que consiguen, desde la programación tan cuidada de cine y un cartel de conciertos bastante más interesante que el de muchos festis de música, a puntazos como la visita este año de Celine Song, que se une a estrellas de años anteriores como Liv Ullman, Isabelle Huppert o Michael Douglas. Detrás de esta organización se nota un amor por la cultura y también por la diversión (lo cual muchas veces no suele ir junto), y un especial esmero para acercar todo esto a las nuevas generaciones.

Además de hablaros de los conciertos (donde destacábamos a BAJOCERO X pero también repasábamos los de LaBlackie, Metrika o Delaporte), os hemos nombrado cinco películas que hemos visto de manera presencial: ‘Materialistas’, ‘La Ola’, ‘Los Vecinos’, ‘Incógnito’ y ‘The designer is dead’, pero hay algunas que hemos visto después y otras que podéis ver en Filmin durante este mes en la edición online del festival.

Por ejemplo, nada más y nada menos que la última de David Cronenberg, ‘Profanación’, con Vicent Cassel y Diane Kruger, la sorprendente ‘How to Be Normal and the Oddness of the Other World’ de Florian Pochlatko, la dramática ‘Lilies not for me’ (con Fionn O’Shea y Louis Hoffman, que te sonarán de ‘Handsome Devil’ y la serie ‘Dark’, respectivamente) o el Filmin Original ‘Ruido’, debut de la nominada al Goya Ingride Santos. Por tener, hemos tenido hasta una serie documental en la que Samantha Hudson se adentra en el mundillo del arte, ‘¿No seré yo una obra de arte?‘ de David Navarro.

Y hablando de Filmin Original: si os gustó ‘Autodefensa‘, también se han proyectado lo nuevo de su director Miguel Ángel Blanca, ‘Ejercicios para ver a Dios’, y el debut de su montador Víctor Diago, ‘Downriver a Tiger’. Si sois de ciencia-ficción, recomendables la fantasía marica de ‘Eat the Night’ y el body horror de ‘Animale’. Si queréis aprovechar para ver (o volver a ver) dos clásicos como son ‘Nowhere’ de Gregg Araki y ‘El Odio’ de Mathieu Kassovitz, se han estrenado sus remasterizaciones. Y desde luego lo más impactante puede ser ‘Put Your Soul On Your Hand And Walk’ de Sepideh Farsi, hecho en colaboración con su amiga, la fotoperiodista Fatima Hassouna, sobre el genocidio que el gobierno israelí está perpetrando en Palestina. Días después de que la película fuese seleccionada en Cannes, la propia Hassouna fue asesinada junto a su familia en un bombardeo de Israel.

“Ha sido una edición que ha combinado reflexión y evasión, denuncia y celebración a través de obras que permanecerán en nuestra retina mucho tiempo”, comentó en la gala de clausura Jaume Ripoll, director del Atlàntida y cofundador de Filmin, que habla de “un gran salto hacia adelante” en esta edición. En dicha gala de clausura se galardonó con el premio Master of Cinema al compositor Alberto Iglesias, siéndole otorgada la estatuilla por la Reina Letizia (habitual en las clausuras del Festival), y se entregaron todos los premios del Palmarés tras un concierto de Yerai Cortés. A continuación, adjuntamos el palmarés completo.

-Premio Dama Agustí Villaronga a la mejor película nacional: ‘Jone, Batzuetan (Jone, a veces)’ de Sara Fantova / Menció especial a ‘Downriver a tiger’ de Víctor Diago.

-Premio a la Mejor película internacional: ‘El silencio de Julie’ de Leonardo Van Dijil / Mención de honor para ‘How to be normal and the oddness of the world’ de Florian Pochlatko.

-Premio del Público: ‘The designer is dead’ de Gonzalo Hergueta

-Premio de la Crítica: ‘Eat the Night’ de Caroline Poggi y Jonathan Vinel / Mención de

Honor para ‘How to be normal and the oddness of the world’ de Florian Pochlatko.

-Premio a la Mejor Película Talent Balear: ‘Soñando con Leones’ de Paolo Marinou-Blanco

-Premio al Mejor cortometraje: ‘Eixam’ de Eugenia Sampedro