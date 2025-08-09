El himno lleno de ‘Corazón’ de Sofia Kourtesis

Sofia Kourtesis, autora de uno de los mejores discos de 2023, ‘Madres‘, y de himnos de electrónica pop sublimes como ‘Si te portas bonito’ o la titular ‘Madres’, ha vuelto este año con nuevo EP, ‘Volver’. Este trabajo está dedicado a su madre y también a la comunidad LGBTQ+ «por la fortaleza que encontramos al unirnos, no importa el género o el estatus social».

‘Volver’, que obtiene su título de la película del mismo nombre de Pedro Almodóvar de 2006, incluye los singles ‘Canela pura’ y ‘Unidos’ con Daphni (proyecto paralelo de Caribou), pero hoy elegimos como Canción Del Día su sencillo actual, ‘Corazón’.

‘Corazón’ es uno de esos maravillosos himnos de electrónica pop de Sofia Kourtesis. Esta vez, una emotiva producción de estilo ambient-house, guiada por un pulso rítmico hipnótico que se entrelaza con melodías sintéticas de textura líquida, envuelve una historia de amor que resiste la distancia.

Para Kourtesis, esa distancia “le come el cora y le duele”, pero la fuerza de ‘Corazón’ reside en su convicción de que “nada nos va a separar”. Aunque la artista puede estar hablando de su propia vida como artista radicada en Berlín que viaja a Perú -su tierra natal- por lazos familiares, la letra es lo suficientemente universal como para resonar en cualquier oyente que viva una situación similar, de distancia romántica, familiar o de amistad.

‘Corazón’ elige para contar esta historia una melodía preciosa, de las mejores jamás escritas por Kourtesis, e interpretada además con más convicción que nunca. Ningún viaje en «altamar», por turbulento que sea, podría tumbar esta canción.

