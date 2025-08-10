Jens Lekman y la fiesta de disfraces que reaviva un amor

Jens Lekman, el querido cantautor sueco autor del único e inigualable ‘Night Falls Over Kortedala‘, uno de los mejores discos de 2007, y de otras obras igualmente recomendables como ‘Life Will Save You Now’ (2017) o la reciente serie ‘Correspondence‘ (2019), vuelve con un peculiar disco conceptual que se pondrá a la venta el 12 de septiembre.

‘Songs For Other People’s Weddings’ es la historia de un músico indie que toca en bodas para ganarse el pan, escribiendo canciones originales para cada pareja que solicita sus servicios, pero que, a su vez, ha de lidiar con una relación a distancia. Lekman ha creado el proyecto junto al escritor David Levithan, quien ha escrito una novela ad hoc. Es decir, ‘Songs For Other People’s Weddings’ es un lanzamiento musical y literario, a la vez. El libro, de hecho, ya está disponible.

La gracia de ‘Songs For Other People’s Weddings’ es que está basado en la propia vida de Lekman, que ha desarrollado por accidente una carrera paralela como cantante nupcial después de que, en 2004, lanzara la canción ‘If You Ever Need A Stranger (To Sing At Your Wedding)‘, y le llovieran propuestas de cantar en bodas. Lekman dice que, sobre todo desde que el streaming se ha consolidado en la industria, este trabajo le ha permitido sacarse las castañas del fuego.

‘Songs For Other People’s Weddings’ se ha presentado con dos singles, el segundo de ellos, un ambicioso corte de más de 10 minutos llamado ‘Wedding in Leipzig’. Sin embargo, hoy elegimos como Canción Del Día el sencillo principal, ‘Candy from a Stranger’.

‘Candy from a Stranger’ es la tierna historia de dos enamorados que se rencuentran en una fiesta de disfraces basados en canciones. El narrador viste de ‘Rasperry Beret’ de Prince. Ella, de ‘Crazy in Love’ de Beyoncé. El reencuentro sirve a ambos para recordar momentos del pasado que reavivan la chispa de su relación en el presente, creando una mezcla agridulce de esperanza para el futuro y melancolía por el tiempo perdido. Sin embargo, lo que prevalece es la sensación de una nueva oportunidad. Una misteriosa pastilla «con sabor a laca de pelo» funciona como catalizador de esta unión.

Por supuesto, el sonido de ‘Candy from a Stranger’ es eufórico y feliz, similar al de los Cure the ‘Friday I’m In Love’ o ‘Why Can’t I Be You?’. Lekman se vale de trompetas, pianos y coros femeninos para construir una de sus edificantes composiciones. Solo este estribillo puede encapsular toda la ilusion romántica del mundo.

