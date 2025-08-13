Julieta vuelve a 2009 con la veraniega ‘Bikini Rojo’

Julieta ha conquistado este año a la redacción de JENESAISPOP con ‘L’amor de la teva vida‘, la sentida bachata que ha presentado su debut multinacional, ‘23‘. Meses después del lanzamiento de ese trabajo, Julieta ha estrenado single veraniego.

‘Bikini Rojo’ es la propuesta de Julieta para canción del verano. Aunque su sonido no es exactamente playero, ya que melodía ultrapop, percusiones bombásticas y sintetizadores de estilo EDM-pero-no de ‘Bikini Rojo’ -incluidos violines sintéticos- remiten al pop estadounidense de 2008 y 2009. Pienso en Leona Lewis, OneRepublic, etc. Hasta los «na na nas» del estribillo parecen un guiño a aquella época en que Rihanna iniciaba su camino hacia el reinado pop.

‘Bikini Rojo’ es otro acierto de Julieta, esta vez interpretado en castellano (ni en catalán, ni en una mezcla de ambos idiomas), en su habitual registro sensual y susurrado. Con la «melena al viento» y el bikini desatado, Julieta narra un romance de verano.

Julieta presentó ‘Bikini Rojo’ por primera vez a lo grande, en el concierto inaugural del Metarmofosis Season de Aitana celebrado en el Estadi Olímpic Lluís Companys Barcelona, donde ejerció de telonera, frente a 48.000 personas.

La propia Julieta acaba de anunciar el concierto más importante de su carrera, que tendrá lugar el 13 de febrero de 2026 en el Sant Jordi Club. Las entradas están a la venta.

