¿Cómo se ha filtrado la info del nuevo disco de Taylor Swift?

A lo largo de la historia, las filtraciones discográficas han supuesto verdaderos dolores de cabeza para los autores de esas obras, véase ‘Vulnicura‘ de Björk, ‘Rebel Heart‘ de Madonna, ‘Depression Cherry‘ de Beach House o ‘Extraordinary Machine’ de Fiona Apple. Algunos discos se han dado a conocer con meses de antelación, provocando su lanzamiento precipitado.

No todas las filtraciones tienen el mismo impacto: algunas pasan inadvertidas por su irrelevancia. Otras, sin embargo, son capaces de hundir carreras. O lo que sea que haya pasado con la de Jai Paul.

La revelación de (casi) toda la información de ‘The Life of a Showgirl’, el nuevo disco de Taylor Swift -aunque no de su contenido musical, por suerte-, está rodeada de misterio. La rumorología señala a varios culpables, principalmente a un grupo de fans mexicanos que supuestamente difundieron imágenes del vinilo el 28 de julio en un chat grupal. Pero también al propio equipo de Taylor: da veracidad a esta conjetura la influencer Brianna Chickenfry, quien dice conocer el mecanismo de este tipo de «leaks» porque ha salido con Zach Bryan. Pues OK.

El caso es extraño, pues las imágenes de la funda del vinilo muestran el supuesto tracklist completo (incluyendo una colaboración con Sabrina Carpenter) y fotos del interior y del disco, incluidas las letras, pero no la portada. Según esta información, Swift habría producido todo el álbum junto a Max Martin y Shellback, el mismo equipo con el que creó ‘1989‘ (2014) y ‘Reputation‘ (2017). Es decir, ‘The Life of a Showgirl’ supondría su regreso al pop comercial y de masas. Adiós al folk y a los discos de 80.000 canciones: según el leak, este nuevo álbum cuenta solo con 12 temas. La misma Taylor ha dado veracidad a este rumor compartiendo una playlist que reúne todas sus canciones junto al dúo de productores sueco.



Aún más raro es que esto haya sucedido justo la misma semana en que Taylor iba a aparecer en el podcast New Heights, de Travis y Jason Kelce, la entrevista elegida para anunciar su 12º disco. Tras el suceso, Swift y su equipo aparentemente se han visto forzados a precipitar el anuncio y el lanzamiento de los pre-orders, todavía sin portada ni tracklist confirmados. ¿Cómo puede ser que el problema de las filtraciones afecte incluso a la persona que debería tenerlo todo más controlado?

El podcast se estrena hoy miércoles (en España se puede ver a partir de la 1.00 de la madrugada). Ahí, Taylor confirmará si la información es verdadera o falsa. De momento, ciertas imágenes que supuestamente muestran la edición de vinilo -con Taylor vestida de artista de vodevil- están siendo retiradas de internet por violación de derechos de autor.

Estas filtraciones pueden producirse por diferentes motivos. Si el disco ya está prensado -y todo indica que el de Taylor Swift saldrá muy pronto, probablemente en septiembre o principios de octubre, ya que el envío de los pre-orders está programado oficialmente para el 23 de octubre- es prácticamente inevitable que se conozca información, no solo sobre su aspecto físico, sino también sobre el contenido musical, ya que deja de estar en un entorno controlado -con candado, como el que figura en la imagen bloqueada de ‘The Life of a Showgirl’- y empieza a pasar por demasiadas manos. Internet, por supuesto, acelera el proceso: una sola copia ripeada puede replicarse en miles de sitios en cuestión de horas.

Estas copias que circulan por internet tienen diversos orígenes. El propio personal técnico que ha trabajado del álbum y que puede conservar copias de seguridad puede filtrarlo, pero el disco puede colarse de mala manera también a través de una copia vendida antes de tiempo en una tienda, o en internet mediante hackeos como, por ejemplo, los que afectaron gravemente a Madonna en 2015, o debido a que las copias originales han sido subidas a una nube sin la debida protección.

La hipótesis de la filtración «desde dentro» también es plausible. A veces, los propios sellos discográficos deciden difundir material, o incluso canciones, en internet para medir la reacción del público, ajustar el lanzamiento si la respuesta es negativa o reactivar el interés de la audiencia cuando el artista lleva tiempo sin novedades. Además, este tipo de leaks generan expectación y conversación en redes, lo que se traduce en engagement y viralidad.

En el caso de Swift -y ya que a los «swifties» son detectives aficionados-, es posible que Republic Records haya querido dirigir la atención mundial hacia el estreno de un podcast que, al fin y al cabo, es deportivo y está dirigido principalmente a un público masculino. La propia Taylor bromea, en el último adelanto de la entrevista, sobre esta circunstancia, afirmando: «Seguro que lo que más quiere ver vuestro público de hombres que practican deporte, es más de mí».

Existe la mínima posibilidad de que las imágenes sean falsas y que todo este artículo se quede en agua de borrajas esta misma noche, pero es muy improbable, ya que la información es extremadamente detallada y, al menos, el título del disco coincide con el anunciado por Taylor. Además, no se ha demostrado que las imágenes hayan sido creadas con inteligencia artificial. Así que, o bien la filtración de ‘The Life of a Showgirl’ es un desliz o ha sido orquestada como una maniobra encubierta de márketing, o alguien odia mucho a Taylor Swift. La única certeza es que la autora de ‘Cruel Summer‘ no necesitaba nada de esto.