Jhayco, arrestado en Miami por posesión de cocaína

Gabriel Carey
Por Gabriel Carey

Jhayco, cantante puertorriqueño detrás de colaboraciones tan exitosas como ‘DÁKITI’ o ‘Tarot’, ambas junto a Bad Bunny, ha sido arrestado en Miami por posesión de cocaína y marihuana después de un control de tráfico. La declaración jurada del arresto ha sido obtenida por Rolling Stone.

La detención ocurrió alrededor de las 3 de la mañana de este martes, con los agentes parando el vehículo del artista y notando un «fuerte olor» a cannabis que provenía del interior del coche. Entonces, notaron «polvo blanco en los pantalones y en la nariz» del artista. Para más inri, el cantante no pudo entregar un carnet de conducir válido. En sus bolsillos, la policía encontró 2 gramos de cocaína.

Jhayco fue arrestado y encerrado con una finaza de 3.000 dólares, pero los documentos disponibles del caso judicial aclaran que el puertorriqueño fue liberado poco después de lo ocurrido.

