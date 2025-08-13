Radiohead lanzan LP de grabaciones en vivo de ‘Hail to the Thief’

Radiohead acaban de lanzar, por sorpresa, un disco en vivo de las canciones del disco ‘Hail to the Thief. El disco incluye grabaciones que han tenido lugar entre 2003, año de salida del disco, y 2009, al final de la gira de ‘In Rainbows’.

En un comunicado en redes, el grupo explica cómo surgió este inesperado lanzamiento: «En el proceso de pensar cómo construir los arreglos de la producción de teatro de ‘Hail to the Thief’, pedí escuchar algunas grabaciones en directo de las canciones», asegura Yorke en una publicación de Instagram.

- Publicidad -

«Me sorprendió la energía de la forma en la que tocábamos y me ayudó a encontrar un camino hacia delante. Para nosotros, por aquel entonces, terminar este disco fue particularmente complicado y tenso. Estábamos muy orgullosos de él pero nos dejó con un mal sabor en la boca. Eran tiempos oscuros por muchos motivos», cuenta Yorke, antes de asegurar que ha sido un proceso «muy catártico».

Esta es la primer actividad oficial de la banda británica desde la formación de una nueva sociedad de responsabilidad limitada con el nombre de RHEUK25, lo cual, en el pasado, ha significado la salida de un nuevo disco o una nueva gira.