El tour «vitalicio» de Katy Perry: ¿ahora una descarga eléctrica?

Las 92 fechas del ‘Lifetimes Tour’ de Katy Perry siguen su curso. No será hasta noviembre cuando la gira llegue a España, en este caso tanto a Madrid como a Barcelona; de momento, continúa recorriendo Estados Unidos de cabo a rabo.

En el concierto de este 17 de agosto en Carolina del Norte, los vídeos durante una de las actuaciones parecen capturar que la cantante recibe una descarga eléctrica mientras está siendo alzada por unos cables.

Este extremo no ha sido confirmado por Katy Perry ni por su equipo y su pierna durante ese segundo podría estar realizando un movimiento reflejo, aunque un tanto extraño tras el correspondiente tiempo de ensayos, entrenamiento y/o calentamiento.

Pese a la duda, es verano y varios medios como Vulture se han apresurado a recopilar todos los incidentes que han tenido lugar durante este ‘Lifetimes Tour’. Sobre todo el momento en que los hilos de la mariposa voladora fallaron, el día en que una jaula esférica se ladeó demasiado, aquella fan que cayó desmayada de repente y de manera fulminante…

El citado medio titula con humor si el tour está intentando atacar a su propia creadora, jugando además con el nombre de la gira, que era algo así como «de por vida» o «para toda la vida».

Katy Perry gets an electric shock during ‘The Lifetimes Tour’ show. pic.twitter.com/hGplecRJLU — Buzzing Pop (@BuzzingPop) August 18, 2025

Incidents during Katy Perry’s ‘The Lifetimes Tour’: • Nearly fell from giant ball prop

• Nearly plummeted from floating butterfly prop

• Electric shock

• Fan collapsed onstage

• Laser pointed at the singer

• Fan crashed the stage

• Tripped/slipped onstage pic.twitter.com/fuxyi59oi9 — Buzzing Pop (@BuzzingPop) August 18, 2025

