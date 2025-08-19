La gira más chula de Belle & Sebastian excluye España

Belle and Sebastian han anunciado una gira especial para celebrar el 30º aniversario de sus primeros discos, los celebrados ‘Tigermilk’ e ‘If You’re Feeling Sinister’. Se cumplirá, en ambos casos, el año que viene.
No es que los primeros discos del grupo sean a ciencia cierta los mejores de su carrera. Nuestra redacción así lo determinó en una votación hace 10 años, pero siempre hubo un apasionante debate al respecto, incluyendo otras obras suyas editadas entre 1998 y 2003. Como mínimo, ‘Tigermilk’ y «Sinister» son muy queridos entre sus fans por ser los primeros, y el germen de lo que vino luego.
El primer disco incluía maravillas como ‘The State I Am In’ y ‘She’s Losing It’, además de curiosidades como ‘Electronic Renaissance’. El segundo, la sobresaliente ‘Get Me Away from Here, I’m Dying’, una de las mejores composiciones de su carrera, así como el tremendo tema titular o ‘Like Dylan in the Movies’.
Belle & Sebastian han reservado dos noches por ciudad: la primera tocarán el primer disco completo, y una selección de hits; y la segunda noche tocarán el segundo disco completo, y una selección de hits.
París, Amsterdam, Berlín, Colonia, Dublín y Londres son algunas de las ciudades más cercanas a España en una gira europea que tendrá lugar entre febrero y abril del año que viene, antes de partir a Estados Unidos. Terminarán en su Glasgow natal. No obstante, hay esperanza para nuestro país (minúscula por calendario, eso sí): el grupo ha anunciado que faltan algunas ciudades por anunciar.
02-24 Bern, Switzerland – Bierhübeli
02-25 Bern, Switzerland – Bierhübeli
02-27 Paris, France – Le Grand Rex
02-28 Paris, France – Le Grand Rex
03-02 Amsterdam, Netherlands – Paradiso
03-03 Amsterdam, Netherlands – Paradiso
03-05 Berlin, Germany – Metropol
03-06 Berlin, Germany – Metropol
03-08 Stockholm, Sweden – Göta Lejon
03-09 Stockholm, Sweden – Göta Lejon
03-11 Oslo, Norway – Rockefeller
03-12 Oslo, Norway – Rockefeller
03-14 Copenhagen, Denmark – Amager Bio
03-15 Copenhagen, Denmark – Amager Bio
03-17 Cologne, Germany – Stadthalle
03-18 Cologne, Germany – Stadthalle
04-04 Dublin, Ireland – Olympia
04-05 Dublin, Ireland – Olympia
04-08 London, England – Royal Albert Hall
04-09 London, England – Royal Albert Hall
04-11 Manchester, England – Albert Hall
04-12 Manchester, England – Albert Hall
05-12 Mexico City, Mexico – Teatro Metropolitan
05-13 Mexico City, Mexico – Teatro Metropolitan
05-17 Miami, FL – Knight Concert Hall
05-19 Boston, MA – The Orpheum Theatre
05-20 Boston, MA – The Orpheum Theatre
05-22 New York, NY – The Rooftop at Pier 17
05-23 New York, NY – The Rooftop at Pier 17
05-25 Toronto, Ontario – Massey Hall
05-26 Toronto, Ontario – Massey Hall
05-28 Chicago, IL – Salt Shed
05-29 Chicago, IL – Salt Shed
06-01 Austin, TX – ACL Live at the Moody Theater
06-02 Austin, TX – ACL Live at the Moody Theater
06-05 Los Angeles, CA – Hollywood Palladium
06-06 Los Angeles, CA – Hollywood Palladium
06-08 Big Sur, CA – Henry Miller Memorial Library
06-09 Big Sur, CA – Henry Miller Memorial Library
06-10 San Francisco, CA – The Masonic
06-11 San Francisco, CA – The Masonic
06-26 Glasgow, Scotland – Kelvingrove Bandstand
06-27 Glasgow, Scotland – Kelvingrove Bandstand