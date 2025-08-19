La gira más chula de Belle & Sebastian excluye España

Belle and Sebastian han anunciado una gira especial para celebrar el 30º aniversario de sus primeros discos, los celebrados ‘Tigermilk’ e ‘If You’re Feeling Sinister’. Se cumplirá, en ambos casos, el año que viene.

No es que los primeros discos del grupo sean a ciencia cierta los mejores de su carrera. Nuestra redacción así lo determinó en una votación hace 10 años, pero siempre hubo un apasionante debate al respecto, incluyendo otras obras suyas editadas entre 1998 y 2003. Como mínimo, ‘Tigermilk’ y «Sinister» son muy queridos entre sus fans por ser los primeros, y el germen de lo que vino luego.

- Publicidad -

El primer disco incluía maravillas como ‘The State I Am In’ y ‘She’s Losing It’, además de curiosidades como ‘Electronic Renaissance’. El segundo, la sobresaliente ‘Get Me Away from Here, I’m Dying’, una de las mejores composiciones de su carrera, así como el tremendo tema titular o ‘Like Dylan in the Movies’.

Belle & Sebastian han reservado dos noches por ciudad: la primera tocarán el primer disco completo, y una selección de hits; y la segunda noche tocarán el segundo disco completo, y una selección de hits.

- Publicidad -

París, Amsterdam, Berlín, Colonia, Dublín y Londres son algunas de las ciudades más cercanas a España en una gira europea que tendrá lugar entre febrero y abril del año que viene, antes de partir a Estados Unidos. Terminarán en su Glasgow natal. No obstante, hay esperanza para nuestro país (minúscula por calendario, eso sí): el grupo ha anunciado que faltan algunas ciudades por anunciar.

02-24 Bern, Switzerland – Bierhübeli

02-25 Bern, Switzerland – Bierhübeli

02-27 Paris, France – Le Grand Rex

02-28 Paris, France – Le Grand Rex

03-02 Amsterdam, Netherlands – Paradiso

03-03 Amsterdam, Netherlands – Paradiso

03-05 Berlin, Germany – Metropol

03-06 Berlin, Germany – Metropol

03-08 Stockholm, Sweden – Göta Lejon

03-09 Stockholm, Sweden – Göta Lejon

03-11 Oslo, Norway – Rockefeller

03-12 Oslo, Norway – Rockefeller

03-14 Copenhagen, Denmark – Amager Bio

03-15 Copenhagen, Denmark – Amager Bio

03-17 Cologne, Germany – Stadthalle

03-18 Cologne, Germany – Stadthalle

04-04 Dublin, Ireland – Olympia

04-05 Dublin, Ireland – Olympia

04-08 London, England – Royal Albert Hall

04-09 London, England – Royal Albert Hall

04-11 Manchester, England – Albert Hall

04-12 Manchester, England – Albert Hall

05-12 Mexico City, Mexico – Teatro Metropolitan

05-13 Mexico City, Mexico – Teatro Metropolitan

05-17 Miami, FL – Knight Concert Hall

05-19 Boston, MA – The Orpheum Theatre

05-20 Boston, MA – The Orpheum Theatre

05-22 New York, NY – The Rooftop at Pier 17

05-23 New York, NY – The Rooftop at Pier 17

05-25 Toronto, Ontario – Massey Hall

05-26 Toronto, Ontario – Massey Hall

05-28 Chicago, IL – Salt Shed

05-29 Chicago, IL – Salt Shed

06-01 Austin, TX – ACL Live at the Moody Theater

06-02 Austin, TX – ACL Live at the Moody Theater

06-05 Los Angeles, CA – Hollywood Palladium

06-06 Los Angeles, CA – Hollywood Palladium

06-08 Big Sur, CA – Henry Miller Memorial Library

06-09 Big Sur, CA – Henry Miller Memorial Library

06-10 San Francisco, CA – The Masonic

06-11 San Francisco, CA – The Masonic

06-26 Glasgow, Scotland – Kelvingrove Bandstand

06-27 Glasgow, Scotland – Kelvingrove Bandstand