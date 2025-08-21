Post Malone, «pillado» en Google Maps; Ryan Tedder le identifica

Cualquiera puede ser víctima del ojo que todo lo ve de Google Maps, su función Street View, que permite recorrer virtualmente muchas calles del mundo en una vista panorámica en 360º. Post Malone, una de las mayores estrellas del pop del mundo, ha sido aparentemente captado por una cámara en París y, aunque su rostro aparece borroso, sus fans están convencidos de que se trata del autor de ‘Circles’. Tatuajes, vestuario, figura, ese gorro de cowboy dejado en una mesa… todo apunta a que es él.

La imagen es localizable buscando la dirección 330 Rue Saint-Honoré, en París, y accediendo al modo Street View. Al girar la vista en la esquina aparece una persona muy similar a Post Malone, sentada en una cafetería junto a otra, también con el rostro difuminado.

Billboard ha compartido la curiosa noticia en Instagram y Ryan Tedder, productor y líder de la banda OneRepublic, ha intervenido en los comentarios para confirmar que la figura avistada por Google Maps es la de Post Malone. ¿Por qué? Porque ha reconocido a su acompañante, quien no es otro que Louis Bell, productor de confianza del autor de ‘F-1 Trillion‘ (2024).

Según la información oficial de Google Maps, la imagen fue captada en mayo de 2024, y los fans creen que se realizó durante la visita de Post Malone a París, en exactamente esas fechas, para ofrecer un concierto privado en el museo del Louvre. El concierto tuvo lugar el 28 de mayo de 2024 y la dirección de la imagen está situada a 10 minutos del Louvre.

En otro orden de cosas, Post Malone continúa su gira Big Ass World Tour, que el 12 de septiembre de 2025 aterriza en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Él, mientras, ha tenido tiempo de realizar una campaña para SKIMS, la marca de ropa interior de Kim Kardashian.