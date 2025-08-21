Muere Brent Hinds de Mastodon en un accidente de moto

Brent Hinds ha muerto en un accidente de moto en la noche de este miércoles 20 de agosto, cuando solo tenía 51 años. Al parecer, como informa la prensa local, una furgoneta se ha saltado un «ceda el paso» en Atlanta provocando una colisión de vehículos que ha resultado fatal.

Brent Hinds ha sido co-líder y guitarrista de Mastodon desde el año 2000 hasta este 2025 en que le echaron del grupo, no sin cierta polémica. En concreto, comentó en Instagram que sus compañeros de grupo eran «personas horribles».

En cualquier caso, estuvo presente en discos tan relevantes para el metal progresivo como el debut del grupo ‘Remission’ (2002) o ‘Leviathan’ (2004) y más tarde en ‘The Hunter‘ (2011) -que presentaron en España– y ‘Once More ‘Round the Sun‘ (2014). Su último largo data de 2021.

Al margen de que sus guitarras, amplis, pedales y efectos han sido meticulosamente estudiados en el mundo del metal (curiosamente empezó tocando el banjo), Brent era también un personaje capaz de poner en riesgo su vida por una fiesta, o de colgar en redes cosas como el «Mastodong«, un consolador gigante tallado por él mismo. Que el grupo tenía su humor quedó claro cuando crearon también el «Asstodong» en la era «twerking», a pesar de venir del mundo del metal. También sacaron un split con Feist.

El grupo no ha dejado de compartir un mensaje de dolor, dejando las diferencias de los últimos tiempos: «Nos encontramos en un estado de profunda tristeza y dolor… anoche, Brent Hinds falleció a causa de un trágico accidente. Estamos desconsolados, conmocionados y aún intentando procesar la pérdida de esta fuerza creativa con quien compartimos tantos triunfos, hitos y la creación de música que ha conmovido a tantas personas. Acompañamos en el sentimiento a la familia, amigos y fans de Brent. Os pedimos que respetéis la privacidad de todos en estos momentos difíciles».

