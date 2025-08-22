CCME 2025: los 8 imprescindibles de JENESAISPOP

No, los festivales de la temporada aún no han llegado a su fin. Una cita tradicional de las últimas semanas del verano es Coca-Cola Music Experience, que celebra ya su 15ª edición. Un festival por el que han pasado artistas del tamaño de Måneskin en su momento de mayor fama, o Rauw Alejandro antes de llenar arenas, y que vuelve a celebrarse en el Espacio Iberdrola Music de Madrid. Será los días 12 y 13 de septiembre y a un súper precio como observamos en su página web: 38 € la entrada de día y 70 €, el abono. Traducimos: menos de lo que cuestan muchos conciertos en grandes recintos.

Desde JENESAISPOP recomendamos 8 imprescindibles, a los que hay que sumar a gente como Mayo, uno de los concursantes más interesantes que han salido de OT, o Marc Seguí, cuyo ‘Tiroteo’ se acerca ya a los 1.000 millones de streams.

Viernes: J Balvin

El hombre que revolucionó la música latina con canciones como ‘Mi gente’ y discos como ‘Energía’ o ‘Vibras’ acaba de publicar una de las entregas más libres y creativas de su carrera. El notable ‘Mixteip’ incluye concesiones a la salsa por la vía de Gilberto Santa Rosa y un precioso recuerdo a su obra maestra con Bad Bunny, ‘La canción’, que recibe el nombre de ‘PGBL’. Pronto, ‘Zun Zun’ será presentada también en los VMA’s de MTV.



Viernes: Viva Suecia

Llevan dos años en el top 30 oficial de discos en España con ‘El amor de la clase que sea’, llenan en la capital recintos para 15.000 personas con varios meses de antelación, y ya ultiman el lanzamiento de su próximo álbum. ‘Dolor y gloria’ y ‘Deja encendida la luz’ han sido los adelantos del que será uno de los discos más exitosos de la próxima temporada en España. Al tiempo.



Viernes: Trueno

Que la música en directo es una forma de conectar con los demás e incluso con nosotros mismos es algo que hemos podido vivir en los conciertos del argentino Trueno, en ocasiones con un inesperado punto orgánico por parte de su crew. Seguro que no faltan hits de su disco ‘El último baile’, que ya ha desvelado su edición deluxe. En un festival siempre lleno de sorpresas, ¿cabría esperar algún featuring especial en su set?



Viernes: Daniela Blasco

CCME no ha desatendido cierta querencia por dos cosas muy necesarias: Benidorm Fest y la diversidad. Tras la sonada actuación de Chanel hace unos años, este año la apuesta es Daniela Blasco. Ganas de ver qué es capaz de hacer la intérprete de ‘Uh nana’ en su tiempo de concierto.



Sábado: Lola Índigo

Viene de llenar estadios en tres ciudades de España, donde ha actuado para más de 120.000 personas. Lola Índigo es una de las estrellas del pop mayúsculas de nuestro país, y sobre el escenario de CCME volverá a repasar hits como ‘La reina’, ‘Sin Autotune’, ‘La niña de la escuela’… ‘MOJA1TA’ ha logrado ser una de las canciones del verano.



Sábado: María Becerra

Quien llena estadios en Argentina -una de las mayores cunas de hits recientes para nuestro país, como también se ve en Trueno- es María Becerra. Ha colaborado con Balvin, con Tini, con Enrique Iglesias, con el propio Trueno, con Nicki Nicole, y ha triunfado en solitario con temas como ‘Corazón vacío’. Por cierto, María fue una de las artistas invitadas en el remix de ‘La reina’ de Lola Indigo y ambas actúan el mismo día. Ahí lo dejamos.



Sábado: Carolina Durante

Otros que no hay manera de que salgan de los primeros puestos de las listas españolas son Carolina Durante. Su último álbum, ‘Elige tu propia aventura’, ya es disco de oro, y Diego lo ha defendido en directo, pese a su lesión de rodilla, con uñas y dientes. Tras haber actuado para 60.000 personas en unas fiestas populares de la ciudad, una nueva oportunidad de vibrar con temazos como ‘Joderse la vida’ o ‘Normal’.



Sábado: Leire Martínez

Sin duda, Leire Martínez ha sido una de las mujeres del año en España. Las primeras imágenes de sus actuaciones en solitario son pura adrenalina. ‘Mi nombre’ es una canción totalmente arrolladora sobre la libertad y la independencia, su repertorio de base es también historia de España, y además está sumando a su carrera colaboraciones tan inesperadas como la recientemente realizada junto a Saiko. Se acabó infravalorar a Leire Martínez.



Os dejamos con el cartel completo por días:

Viernes 12 de septiembre: J Balvin, Viva Suecia, Trueno, Luck Ra, Micro TDH, Yami Safdie, Alvama Ice, Malmö 040, La Cendejas, Daniela Blasco y Mafalda Cardenal.

Sábado 13 de septiembre: Lola Índigo, María Becerra, Tiago PZK, Carolina Durante, Álvaro de Luna, Leire Martínez, L-Gante, Marc Seguí, Lucía de la Puerta, Mayo y Perro Negro.