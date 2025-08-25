Maluma alaba la gestión de Bukele en un concierto en El Salvador

Maluma ha decidido elogiar el gobierno de Nayib Bukele en su último concierto en El Salvador. El artista decidió alabar la gestión de Bukele, asegurando que, «como colombiano», su país tiene «muchísimo que aprender del país hermano El Salvador».

La gira actual de Maluma, nombrada ‘+Pretty +Dirty World Tour’, está siendo la más polémica de su carrera. Hace unas semanas, el colombiano ocupaba titulares por regañar a una madre que había llevado a su bebé a un concierto suyo. Ahora, ha decidido alabar la gestión de Bukele en el Salvador: «Me alegra muchísimo la situación por la que está pasando el país. Felicidades».

Este aseguró que «la energía del lugar se siente bonita» y destacó la limpieza de las calles, así como lo «amorosas y cariñosas» que son los ciudadanos. Al mismo tiempo, y en un gesto fuera de lo común, Maluma salía al escenario con la gran mayoría de sus tatuajes cubiertos. En El Salvador, puedes ser arrestado si llevas el tatuaje equivocado.

Desde su llegada a la presidencia de El Salvador en 2019, Nayib Bukele ha estado bajo la mirada de organizaciones como Amnistía Internacional debido a las conductas represivas que ha impuesto en el país. Recientemente, este reformó la constitución salvadoreña para permitir la reelección presidencial indefinida, lo que podría mantenerle para siempre en el poder.

