Los 5 imprescindibles de Cosquín Rock 2025

Cosquín Rock celebrará su segunda edición en España el próximo sábado 30 de agosto. El festival internacional llevará a Valladolid una jornada formada por un cartel variado y preparado para todo tipo de públicos, con Sebastián Yatra, YSY A o Love of Lesbian entre los cabezas de cartel. JENESAISPOP es medio oficial.

Estos compartirán escenario en el Pingüinos Arena con Marlena, León Gieco, Agarrate Catalina, Instituto Mexicano del Sonido, Silvestre y La Naranja, Garfield y NDLR (Rubén de La Pegatina). A continuación, seleccionamos los nombres imprescindibles de Cosquín Rock 2025.

- Publicidad -

Sebastián Yatra

El artista colombiano es el plato fuerte de Cosquín Rock, siendo su único concierto en Castilla y León como parte de su actual gira mundial, ‘Entre tanta gente’. Yatra promete presentar su disco ‘Milagro’ con un «show de locos», formado por seis músicos, una monumental escenografía y un desfile de hits de la talla de ‘Tacones Rojos’, ‘Traicionera’ o ‘Pareja del Año’.

Love of Lesbian

Lo 25 años de carrera de Love of Lesbian también serán protagonistas del festival vallisoletano. Santi Balmes y los suyos repasarán los himnos más grandes de su trayectoria -‘Club de fans de John Boy’, ‘Allí donde solíamos gritar’, ‘Fascinados’- como parte de La Hermandad Tour. Las favoritas de ‘Ejército de Salvación’ tampoco faltarán en el set.

- Publicidad -

YSY A

Por supuesto, el ecléctico cartel de Cosquín también incluye uno de los pesos pesados del trap en Latinoamérica. El show del argentino, pionero del género en el país, promete ser uno de los más intensos y particulares de la jornada, mezclando las nuevas corrientes con la música autóctona de su país. Así, el tango no faltará en Valladolid.

Barry B

El artista revelación de Aranda de Duero también ofrecerá un espectáculo de contrastes, mezclando pop, rock, electrónica y hip hop en el mismo concierto. Barry hará temblar el Cosquín con nuevos himnos, tales como ‘Yo pensaba que me había tocado Dios’, ‘Infancia mal calibrada’ o la desgarradora ‘El lago de mi pena’.

- Publicidad -

Duncan Dhu

Mikel Erentxun seguirá celebrando en Cosquín Rock los 40 años del grupo fundado en 1984 junto a Diego Vasallo, que no participa en esta gira. Aun así, canciones como ‘Cien gaviotas’ o ‘En algún lugar’ seguirán traspasando generaciones en el Pingüinos Arena.