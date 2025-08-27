Austra canta a la devastación en su nuevo LP, ‘Chin Up Buttercup’

Austra, el proyecto pop de la vocalista y compositora canadiense Katie Stelmanis, regresa con un nuevo álbum. ‘Chin Up Buttercup’ saldrá a la venta el 14 de noviembre. De momento, el primer single, una hipnótica pieza de dance titulada ‘Math Equation’, ya está disponible.

Devota de la ópera y con cuatro discos lanzados a lo largo de su carrera, Stelmanis experimentó la devastación por primera vez a principios de 2020, cuando su pareja de toda la vida le confesó de un día para otro que no era feliz: «Nunca volví a verla», cuenta la artista. Es por eso que ‘Chin Up Buttercup’ lleva este título: «Es mi alter ego demoníaco emocional», escribe en su Instagram.

- Publicidad -

Stelmanis cuenta que ella y su coproductor Kieran Adams se inspiraron en el sonido eurodance del emblemático ‘Ray of Light’ de Madonna. Las letras también están impregnadas del dolor resultante de la ruptura de Austra. En ‘Math Equation’ esto se ve claramente: «Dijiste que necesitaba mis propios amigos, así que los encontré, y luego te los follaste», canta.

Tracklist:

1. Amnesia

2. Math Equation

3. Siren Song

4. Chin Up Buttercup

5. Fallen Cloud

6. Blindsided

7. Think Twice

8. Look Me in the Eye

9. The Hopefulness of Dawn

10. Good Riddance