Condenado el menor que planeó atentar en shows de Taylor Swift

Ninguno de los tres conciertos planeados por Taylor Swift en Viena pudo realizarse el año pasado. 200.000 entradas que se habían vendido para esa parte del ‘Eras Tour‘ tuvieron que ser devueltas. Sus tres principales responsables han seguido siendo investigados durante este año.

El menor de 16 años, Mohamed A, acaba de ser condenado en un tribunal de Berlín a 18 meses de prisión según el derecho penal aplicable a menores de edad. El ciudadano sirio residente en Alemania ha confesado todos los cargos. La fiscalía ha afirmado que fue radicalizado en la red por el Estado Islámico y ayudó a dos personas a traducir del árabe instrucciones para la construcción de bombas.

El principal sospechoso, el austríaco de 19 años Beran A, sigue detenido y se está investigando su participación, además de su plan de realizar otro atentado en Dubái en marzo de 2024. El segundo sospechoso, que tenía 17 años al momento de su arresto, ha sido puesto en libertad sin cargos.

Taylor Swift es noticia estos días por haberse prometido, lo que ha inundado la red de memes, y por estar ultimando el lanzamiento de su nuevo disco, ‘The Life of a Showgirl‘, cuyos detalles no han dejado de filtrarse.