Halsey anuncia gira de X aniversario para ‘Badlands’

Justo hoy se cumplen 10 años del lanzamiento del debut de Halsey, ‘Badlands‘. Era el disco que contenía el himno ‘New Americana’, con el que se dio a conocer, y en el que hablaba del consumo de marihuana recreativa o las parejas del mismo sexo. También aquella maravilla llamada ‘Colors’, que terminó siendo favorita absoluta del lanzamiento.
‘Control’ y ‘Gasoline’ permanecen entre sus 10 canciones más escuchadas de Spotify, en detrimento de la mismísima ‘New Americana’, quizá ya algo cansina por la sobreexposición que tuvo en su momento.
Esta medianoche se pone en circulación una edición deluxe que va a incluir versiones orquestales, demos, tomas en vivo, remixes y otros inéditos, además del álbum original, por supuesto. Pero hay más: Halsey va a sacar el disco de gira, tan sólo 10 años después de su edición. Y uno después de ‘The Great Impersonator‘.
A través de sus redes anuncia un tour que comenzará el 14 de octubre en Los Ángeles y seguirá por México y otros lugares de Norteamérica en noviembre y enero. El turno de Europa será en enero, con solo cuatro paradas (Ámsterdam, Berlín, Dusselforf y París) y finalmente Reino Unido y Australia. No ha habido suerte respecto a España ni Sudamérica.