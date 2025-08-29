Jessie J se someterá a su segunda operación de cáncer de mama

Jessie J está preparada para someterse a una segunda operación a raíz del cáncer de mama que le detectaron de forma temprana el pasado junio. Por este motivo, se ha visto obligada a posponer su gira europea y cancelar sus fechas en Norteamérica.

La primera cirugía de la artista estadounidense se llevó a cabo con éxito el pasado 24 de junio. Ahora, Jessie J ha anunciado que, «por desgracia», tiene que volver a pasar por quirófano: «No es nada serio pero tiene que hacerse a finales de año. Esto cae en mitad de la gira que tenía preparada. Lo siento. Estoy frustrada y triste, pero necesito estar mejor, estar curada», ha contado en un comunicado.

Mientras que la parte europea de la gira ha sido pospuesta para abril de 2026, cuando tenía que comenzar este septiembre, las fechas norteamericanas no han tenido la misma suerte: «La mala noticia es que no he podido conseguir las fechas en Estados Unidos, así que tienen que ser canceladas», ha aclarado en un vídeo en redes. También ha explicado que no se perderán para siempre, sino que «serán anunciadas en cuanto encontremos tiempo y se sienta bien hacerlas».