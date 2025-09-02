El caso de las endemoniadas de Loudun es uno de los episodios más célebres de posesión demoníaca colectiva de la historia. El suceso, que culminó con un sonado proceso de brujería y la ejecución en la hoguera de un párroco, sirvió de inspiración para la blasfema y enormemente polémica en su día ‘Los demonios’ (1971), una de las películas más reivindicables (disponible en Filmin) del hoy algo olvidado Ken Russell, con un Derek Jarman pletórico como director de arte.

La cineasta Autumn de Wilde, directora de ‘Emma.’ (2020) y habitual realizadora de los clips de Florence, parece haber conjurado el espíritu de histeria colectiva que impregnaba el filme de Russell, donde “everybody scream” mucho y muy fuerte, y lo ha reinterpretado en clave de folk horror gótico y brujeril.

Con una sensibilidad estética a medio camino entre el Robert Eggers de ‘La Bruja’, el romanticismo de las hermanas Brontë y una fiesta de Halloween de un pueblo de Yorkshire, ‘Everybody Scream’ es un aquelarre visual que eleva la noción de baile de San Vito a coreografía pop.

El videoclip puede leerse como una reivindicación del concepto de “histeria femenina” -tradicional arma patriarcal para acallar la rabia de las mujeres- convertido en elemento empoderador. Florence aparece como una “loca del coño”, liderando a un grupo de brujas ruidosas y descaradas que, al pasar de la naturaleza a la civilización, subvierten el orden establecido a grito pelado.

A destacar una escena de extraordinario poder metafórico: Florence vomitando “pensamientos” sobre el rostro del jinete. Maravilla.

