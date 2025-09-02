Fifth Harmony se reúnen… sin Camila Cabello

Fifth Harmony se han reunido gracias a los Jonas Brothers. Normani, Lauren Jauregui, Ally Brooke, y Dinah Jane aparecieron por sorpresa en el último concierto de los estadounidenses, confirmando los rumores que circulaban desde el año pasado sobre un posible regreso.
Uno de los últimos conciertos de los hermanos consiguió que Joe Jonas y Demi Lovato recordasen ‘Camp Rock’ después de más de una década. Ahora, ha hecho que la mayoría de Fifth Harmony vuelva a interpretar dos de sus mayores éxitos en el escenario: ‘Worth It’ y ‘Work From Home’. Camila Cabello, que dejó el grupo en 2016, no formó parte de la reunión. Sin embargo, apoyó a sus excompañeras con unos corazones en el post de Instagram del grupo.
Al mismo tiempo, también se ha especulado con una vuelta a los escenarios del grupo de forma oficial. Durante el concierto de los Jonas Brothers, Fifth Harmony desveló un nuevo logo y, posteriormente, puso a la venta merchandising con una pregunta que sugiere que quizá haya más preparado para el futuro inminente: «¿Dónde estuviste el 31 de agosto de 2025?».
Where were you on August 31, 2025?
Thank you @jonasbrothers for having us. Felt amazing to be back 💖 pic.twitter.com/nNsY3lmJ8u
— Fifth Harmony (@FifthHarmony) September 1, 2025