Colin Greenwood de Radiohead dice que no hay «nuevo material»

Radiohead están preparados para llevar a cabo sus primeros conciertos desde 2018. En giras anteriores, la banda británica ha acostumbrado a lanzar un disco antes de echarse a la carretera. De lo contrario, se encargaban de mostrar material inédito de cara a un futuro disco. Colin Greenwood nos saca de dudas en el contexto de su gira de 2025, que pasará por Madrid este noviembre.

En una entrevista en el podcast de Adam Buxton, el bajista de Radiohead ha dado detalles sobre los próximos conciertos de la banda, sobre todo con lo que tiene que ver con el setlist. Greenwood lo describe como una «mezcla»: «Creo que lo hemos reducido a 70 canciones, más o menos. Mi hermano y yo no estamos en el comité del setlist, porque somos demasiado indecisos», ha comentado.

- Publicidad -

Esto no significa que los conciertos vayan a durar 5 horas, sino las canciones que han estado ensayando y entre las que tendrán que elegir en cada fecha. En cuanto a las dudas de nuevo material, Greenwood no cierra la puerta del todo: «Creo que va a ser la primera vez en la que hacemos conciertos sin tener nuevo material que tocar como ‘work in progress’, pero nunca se sabe. Podría salir algo, o no», concluye Greenwood.