Nebulossa abandonan su marca en pos del petardeo

Nebulossa se disponían a sacar un EP muy chulo cuando primero Benidorm Fest y luego Eurovisión se interpusieron en su camino. Tenían ya fuera canciones tan atractivas como ‘Me pones a mil’ o ‘Me ha dado porno’. Sumaron ‘Zorra’ y posteriormente, ‘Cotilleo’.
En los últimos tiempos, han abandonado el synth-pop que caracterizó su notable disco ‘Poliédrica de mí’ o aquel EP perdido, y se han entregado con los brazos abiertos al petardeo. ‘Cotilleo‘, que era una producción excelente, luce como el puente entre las dos etapas, diferenciadísimas, de Nebulossa.
Su nuevo single ‘SUPERSEXY’ sigue la línea de su colaboración con Mónica Naranjo, ‘Venenosa’. Otro single reciente, ‘Ya no soy la misma’, era puro EDM.
Aún con cierta reivindicación social, pues el vídeo de ‘SUPERSEXY’ está protagonizado por bellezas no normativas, la canción se decanta por el sonido disco más genérico, subida de medio tono incluida.
Se agradece su mensaje cargado de positividad y buen rollo, muy necesario en los tiempos que corren, pero esto es algo que Fangoria y La Casa Azul suelen hacer mucho mejor. El grupo parece concentrado en dar con un nuevo hit o sumar contrataciones en directo, que en ofrecer un EP o incluso un álbum completo que tenga algún tipo de sentido. Y eso es algo que parecía pan comido para ellos.