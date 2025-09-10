Rosalía recupera ‘De madrugá’

Sin noticias oficiales aún sobre R4, solo rumores, Rosalía sigue protagonizando editoriales de moda. Ahora es protagonista de una campaña de Calvin Klein en la que puede escucharse una canción inédita.

La artista ha decidido recuperar para esta campaña ‘De madrugá’, una canción que sus fans conocen muy bien, pues ha sido interpretada en vivo casi 50 veces, según los datos registrados por Setlist.fm.

‘De madrugá’ es un tema que procede de la era de ‘El mal querer‘, aunque fue excluido de aquel disco. Es una de las canciones que hizo junto a su ídolo Pharrell Williams, pero que jamás terminó de ver la luz.

El tema ya fue presentado en el mítico show de presentación de la Plaza de Colón en Madrid en 2018, antes en varios festivales de aquel año, y permaneció en su repertorio hasta 2020, antes de la era ‘MOTOMAMI’.

Se desconoce si la canción será incluida en el inminente cuarto disco de Rosalía, saldrá en forma de single suelto en algún momento, o quedará relegado a esta campaña, de manera anecdótica.



