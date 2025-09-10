La escalada en la guerra ideológica entre Revuelta y Hormiguero ya es incómoda

Si ayer estabas en un concierto, viendo una serie o peli, leyendo o, como dice uno de nuestros comentaristas, follando, te perdiste una noche histórica de la televisión. No necesariamente para bien. Dice Víctor Juste que este martes se emitió el mejor programa de ‘La Revuelta‘, con lo que no concuerdo. Mientras, en El Hormiguero, Nacho Cano calificaba al gobierno de Pedro Sánchez como «banda criminal».

La invitada de David Broncano era Mariló Montero, dada su participación en ‘Masterchef Celebrity‘. Ni siquiera llegó a sentarse. Ambos se enzarzaron en una discusión política, con la presentadora criticando que «el sanchismo» hubiera tomado la televisión pública en horario de mañana, tarde y noche. Broncano se defendió: «Yo no recibí ninguna llamada política. Soy una persona de izquierdas y progresista pero creo que eso no me debería impedir hacer ningún trabajo». Y también lo hizo un espectador: «decir que hay un genocidio no es ser de izquierdas, defender a los bomberos o que se invierta en enfermedades raras no es ser de izquierdas».

En el Reels más viral del programa de anoche, el presentador de ‘La Revuelta’ cuestiona a todos aquellos que afirman «que ya no se puede decir nada», cuando de hecho lo dicen «en el programa líder de audiencia», refiriéndose a ‘El Hormiguero’; o en el «periódico líder de audiencia». «Si el sanchismo condicionara los contenidos de la televisión pública, no estarías aquí», espetó subrayando que esta contradicción «le petaba la cabeza».

Montero se defendió bien, pues además ella tuvo un programa en TVE en la era Zapatero, pero Broncano perdió los estribos cuando Mariló defendió la tauromaquia como «arte». La presentadora considera que los toros deberían tener cabida en la televisión pública, cree que se habrían «extinguido» de no ser por esta «tradición», y que los «toros viven con más dignidad que el pollo y el conejo que os coméis». Cuando remató con las mujeres a que no se ha dejado torear, David le recriminó usar un «argumento flojo» y tomar una «deriva ridícula». Ya había sentenciado antes que «vivía en 1945».

Visiblemente incómodo cuando Montero retomaba una y otra vez a Pedro Sánchez o el caso del Fiscal General del Estado, Broncano, al que no es habitual escuchar que es abiertamente «de izquierdas» y «progresista», no tuvo su noche más divertida ni ocurrente cuando se estaba definiendo como «cómico» y no como «periodista». Pero fue mucho peor lo de Antena 3.

Lo de ‘El Hormiguero’, líder de audiencia anoche por 1,4 puntos de share, no fue una entrevista, ni una conversación, sino un monólogo de Nacho Cano. Pablo Motos, que empezó el programa diciendo que estaba en «su mejor momento», apenas hizo ninguna pregunta, siendo la más destacada «qué ha pasado con los becarios» a día de hoy. El teclista de Mecano volvió a contar que es víctima de una cacería de «Marlaska y Pedro Sánchez» para tapar el caso de la esposa del presidente, y una vez archivada la trama de los becarios, se ha venido arriba. Asegura que «3 tíos» entraron en su casa a modo «de aviso», pocos días antes de las elecciones del 28-M, que uno de ellos después le pidió perdón y se identificó como policía, y hasta dio nombres a los que apuntar en su trama personal, como el del comisario Alberto Carba o la jueza Inmaculada Iglesias, contra la que se está querellando. Cree que su fallo ha sido, no haber traído becarios desde México, legalmente quizá, pero desde luego muy de aquella manera; sino haber apoyado a Ayuso, y afirma alegremente que la becaria que le denunció está «como una regadera».

Aseveró que contaba todo eso «para que no le pase a nadie más, para que sepáis cómo opera esta banda criminal que nos gobierna», y Pablo Motos no le hizo ni una sola pregunta ni incómoda ni condescendiente sobre absolutamente nada de esto. Ni sobre la ética de tener cuántos becarios o en qué condiciones; si no cree que el presidente del gobierno tiene mejores cosas que hacer que ir a por un grupo querido por todos como Mecano; si no ha oído el audio de Aldama en el que hasta él mismo da a entender que Begoña Gómez es inocente; ni mucho menos sobre, yo qué sé, qué le pareció la policía patriótica de Rajoy. Tampoco corrigió a Nacho Cano cuando dijo que «nuestros impuestos iban a pagar a los criminales que nos gobiernan». ¿Acaso no irán a los bomberos, a la reconstrucción tras la dana, a la sanidad, a la educación, Pablo, y estás mandando ese mensaje tan peligroso a 2 millones de personas?

Y es que la gente va a divertirse a ‘El Hormiguero’… pero cuando interesa, es más que nada, un mitin político, sorteado con aplausos del público. Anoche aplaudieron muy poco, por cierto. Hubo silencios incómodos, como cuando Nacho Cano contó que temía que «le pegaran un tiro». Juraría que allí, hasta entre ese público que acude a divertirse a ‘El Hormiguero’, había gente que no sabía ya dónde mirar, como yo viendo ‘La Revuelta’. Gente que ya no puede más con este nivel de crispación.

Dijo Nacho Cano que cuenta todo esto porque le «importa España». Cuando Broncano trataba de encontrar un punto de conciliación con Mariló, algo que los uniera, concluyeron igualmente que había de ser «el amor por España». Si tal cosa existe, esta guerra ideológica entre programas necesita mucho más humor y mucha menos amargura. Más chistes onda «¿Pepe de Masterchef es de Podemos?», como el que hizo Grison, y menos de todo lo demás. Al final Broncano y Mariló se abrazaron, cuando parecía poco probable. Fue el único plano de toda la noche que dio un poco de esperanza sobre lo que pueda ocurrir con este país en el próximo lustro.