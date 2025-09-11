Playboi Carti vende un millón; Lorde, ni de lejos

Hits

Hace mucho que nos hemos dado cuenta de que el rock fideliza más que el pop. Eso no ha cambiado y ahora podemos subir la apuesta al mundo del hip hop. Ahora que sabemos que Playboi Carti nos visitará el año que viene como telonero de The Weeknd, es pertinente hablar del éxito de su tercer disco, el irregular ‘Music‘, publicado este 2025.

Tras dos álbumes certificados como oro en Estados Unidos, ‘Music’ fue número 1 en este país, pero también en Australia, Reino Unido, Canadá, Suiza, Eslovaquia, Portugal, Nueva Zelanda, Hungría, Dinamarca y Austria, entre otros. En la difícil Italia, llegaba al puesto 3. En la difícil España, al puesto 5.

Debutó con casi 300.000 unidades en Estados Unidos, y después se ha mantenido bien; aún medio año después es número 60 del Billboard 200. El site Mediatraffic estima que ha sobrepasado el millón de copias a nivel global en las últimas semanas. Por supuesto que las colaboraciones con The Weeknd y Travis Scott tienen mucho que ver (además, la vieja ‘Timeless’ sigue muy fuerte en las listas), pero también la aceptación de ‘EVIL JORDAN’.



Flops

Nada parecido podemos decir de Lorde por más que nos gustaría y por más que ‘Virgin’ haya supuesto una recuperación artística respecto a ‘Solar Power’ y que algún single diera algún signo de funcionar a la larga. No ha terminado pasando.

‘What Was That’ llegó a ser top 11 en las listas británicas, y ‘Virgin’, incluso número 1. Sin embargo, el número de semanas que el álbum resistió en el top 100 es desolador: solo 4 semanas, exactamente las mismas que ‘Solar Power’, muy por debajo de ‘Pure Heroine’ (51 semanas) y ‘Melodrama’ (21 semanas). Es difícil hablar de una recuperación comercial respecto al anterior. No hay nada a lo que agarrarse: ‘Solar Power’ -la canción- tiene 178 millones de reproducciones en Spotify, y a ‘What Was That’ le va a costar medio año más alcanzarla.

Sin certificación conocida registrada ni siquiera en Australia, en la minúscula Nueva Zelanda en Austria o Bélgica (únicos lugares donde ‘Virgin’ fue top 1), parece difícil que el disco haya llegado a las 250.000 copias a nivel mundial. Pero lo peor es lo olvidado que parece el proyecto, pese a contener temazos como ‘Hammer’ o ‘Shapeshifter’. ¿Puede haber esperanza para algún tipo de viral, algún Grammy, algún algo…? Contra todo pronóstico, ‘David’ es el tema que más se ha crecido en las últimas semanas, pero es un fenómeno muy incipiente. La gente, lo que continúa escuchando es ‘Ribs’. Bueno, y ‘girl, so confusing’.

