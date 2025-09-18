Lorde corre en cinta en el inicio de su gira mundial

Lorde ha dado inicio esta noche en Austin, Texas a su gira Ultrasound World Tour, que promociona por el mundo su último disco, ‘Virgin‘ (2025), uno de los mejores discos de 2025. De momento, la gira no pasa por España. ¿Caerá algún festival el año que viene?
Los vídeos del comienzo del Ultrasound World Tour subidos a redes revelan actuaciones curiosas como la de ‘Supercut’, que Lorde interpreta en un punto subida a una cinta de correr; o ‘David’, que Lorde canta portando una chaqueta reflectante.
‘Virgin’ forma el grueso del setlist y se interpreta al completo. El repertorio, además, incluye varios temas de ‘Pure Heroine‘ (2013) y ‘Melodrama‘ (2017) y muy pocos de ‘Solar Power‘ (2021). La sorpresa la da ‘No Better’, un desconocido tema de 2013 previo al debut de la neozelandesa. ‘Ribs’, gran viral de Lorde de 2025, por encima de los singles de ‘Virgin’, cierra el concierto.
01 Hammer
02 Royals
03 Broken Glass
04 Buzzcut Season
05 Favourite Daughter
06 Perfect Places
07 Shapeshifter
08 Current Affairs
09 Supercut
10 No Better
11 GRWM
12 The Louvre
13 Oceanic Feeling
14 Big Star
15 Liability
16 Clearblue
17 Man of the Year
18 If She Could See Me Now
19 Team
20 What Was That
21 Green Light
22 David
23 Ribs
