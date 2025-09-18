Lorde corre en cinta en el inicio de su gira mundial

Lorde ha dado inicio esta noche en Austin, Texas a su gira Ultrasound World Tour, que promociona por el mundo su último disco, ‘Virgin‘ (2025), uno de los mejores discos de 2025. De momento, la gira no pasa por España. ¿Caerá algún festival el año que viene?

Los vídeos del comienzo del Ultrasound World Tour subidos a redes revelan actuaciones curiosas como la de ‘Supercut’, que Lorde interpreta en un punto subida a una cinta de correr; o ‘David’, que Lorde canta portando una chaqueta reflectante.

‘Virgin’ forma el grueso del setlist y se interpreta al completo. El repertorio, además, incluye varios temas de ‘Pure Heroine‘ (2013) y ‘Melodrama‘ (2017) y muy pocos de ‘Solar Power‘ (2021). La sorpresa la da ‘No Better’, un desconocido tema de 2013 previo al debut de la neozelandesa. ‘Ribs’, gran viral de Lorde de 2025, por encima de los singles de ‘Virgin’, cierra el concierto.

01 Hammer

02 Royals

03 Broken Glass

04 Buzzcut Season

05 Favourite Daughter

06 Perfect Places

07 Shapeshifter

08 Current Affairs

09 Supercut

10 No Better

11 GRWM

12 The Louvre

13 Oceanic Feeling

14 Big Star

15 Liability

16 Clearblue

17 Man of the Year

18 If She Could See Me Now

19 Team

20 What Was That

21 Green Light

22 David

23 Ribs