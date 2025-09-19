«Ready for the Weekend», desde hoy en Apple Music

Desde hoy podréis disfrutar del perfil oficial de JENESAISPOP en Apple Music, con quien comenzamos un nuevo partnership. Seguimos lo que casi podríamos llamar clamor popular: este post de Instagram ha llegado a 500.000 personas. En consecuencia, hemos mudado a Apple Music nuestras 4 de nuestras principales playlists (más en próximas semanas):

–Ready for the Weekend: novedades semanales

–Lo Mejor del Mes: últimas «canciones del día» y veredictos (redacción)

–Top 40 semanal + 10 nuevos candidatos (voto popular)

–Mejores Canciones de 2025, de momento: selección de la redacción

- Publicidad -

En principio, continuaremos actualizando las playlists de Spotify, a la espera de lo que ocurra en semanas venideras: si más artistas continúan abandonando la plataforma sueca, dependiendo del número de suscritos que consigamos en Apple Music, etcétera.

Hoy 19 de septiembre se publica al fin el nuevo disco de Cardi B. Han sido 7 años de espera. También tienen nuevos largos The Divine Comedy, Rata Negra, Lola Young, Soleá Morente, ZAZ, Nation of Language, Linda Mirada o Wednesday.

- Publicidad -

Hay nuevos trallazos de RAYE, Madison Beer y Carly Rae Jepsen. Pero casi que es más curioso lo que nos encontramos en castellano: un dúo entre Mon Laferte y Nathy Peluso, un dúo entre Alejandro Sanz y Rels B, un dúo entre Leire Martínez y Abraham Mateo.

También hay nuevas canciones de Nacho Vegas, Silvana Estrada, Hidrogenesse, YUNG Prado, Jorge Drexler, Bratty y Barry B, Ghouljaboy, y un largo etcétera. En el plano anglosajón, hay temas de Miley Cyrus, Thundercat, TSHA, Lapsley o bar italia. Aunque para probar que ya no hay fronteras de idiomas, atención a lo nuevo de Miguel.

