My Chemical Romance anuncia fecha en España

My Chemical Romance ha anunciado fecha en España dentro de la gira ‘Long Live: The Black Parade’, que celebra el 20 aniversario de su mítico tercer álbum, ‘The Black Parade‘ (2006), una de las obras fundamentales del emo del siglo XXI.

Entre las nuevas 17 nuevas de la gira anunciadas en Norteamérica, Reino Unido y Europa el próximo año, se encuentra una en España, el 18 de julio de 2026 en el Iberdrola Music. Será una de las pocas fechas confirmadas en todo Europa y la única en España.

Las entradas estarán a la venta el viernes 26 a las 12h en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés, con precios desde 85 euros más gastos de distribución.

La etapa británica y europea de ‘The Black Parade 2026’ comenzará el 30 de junio en Liverpool y concluirá el 18 de julio en Madrid. Con sus dos primeros conciertos en el Wembley Stadium de Londres ya con aforo completo, la banda ha añadido una tercera noche en el icónico recinto el 8 de julio.

My Chemical Romance se reunieron en 2019, tras comunicar su separación en 2013. Su último trabajo, ‘Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys ‘, data de 2010. Bob Bryar, batería fundador de My Chemical Romance, falleció en 2024.