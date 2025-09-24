aleksiah supera la depresión en una fiesta queer

La australiana aleksiah fue una de las artistas que más nos gustaron en la pasada edición de Primavera Pro. Nos conquistó con la inmediatez tipo HAIM de sus canciones, y un poquito también con su guitarra con forma de corazón. ‘The Hit’ y ‘Clothes Off’ son buenas composiciones suyas por las que empezar.

Tras haber destacado con su EP ‘Cry About It’, aleksiah ha lanzado un nuevo single que todos los suscritos a la playlist READY FOR THE WEEKEND habréis descubierto ya. ‘Punch Drunk Love’ es nuestra Canción del Día hoy.

El tema es una reacción a la depresión, como explica ella misma: «‘Punch Drunk Love’ vino de una interacción con unx amigue (usa el pronombre «they»), era su cumpleaños y quería ir a bailar y celebrar a un club queer muy famoso de mi ciudad. Una semana antes me habían diagnosticado depresión, así que a pesar de todo lo que quiero a esta persona, no me apetecía bailar».

La canción por tanto habla sobre «intentar ser feliz y quizá encontrar el amor cuando crees que el mundo se te está cayendo encima». Escrita por Alexia Damokas 100% en solitario, trabajó su sonido ochentero junto al productor Chris Collins, indicándole que quería que sonara «tan tonta como fuera posible».

En cuanto a su vídeo, la misma línea. No una fiesta queer, pero casi. Los vídeos de Jane Fonda haciendo gimnasia durante los 80 son la inspiración del director Conor Mercury, para un lanzamiento del que lo mejor que puede decirse es que cumple con creces todos sus objetivos.

La artista se embarga en noviembre en una gira que recorrerá Reino Unido y parte de Europa, sin parada en España.

