Pablo Alborán recula con canciones «a la antigua» y desborda Sol

Pablo Alborán publica el 7 de noviembre su nuevo disco. Como este álbum se llama ‘KM0’, alguien ha tenido la idea de presentarlo… pues en el Kilómetro 0 de la Puerta del Sol. Bueno, enfrente.
Según Warner, 15.000 personas acudieron al concierto gratuito, y 100.000 más han conectado a través de TikTok. Sonaron nuevos temas como ‘KM0’, ‘Vámonos de aquí’ y el que salía ayer mismo, ‘Mis 36’. También, su clásico ‘Saturno’.
No hay mención en la nota de prensa al experimento lanzado hace unos meses, de nombre ‘CLICKBAIT’. Tampoco se conoce la secuencia del álbum, aunque está en pre-venta. De momento desconocemos qué lugar podría ocupar aquello en ‘KM 0’, pero ojo porque Warner define el disco de la siguiente manera (las negritas son nuestras):
«Sin duda, es el álbum en el que el artista ha desplegado una paleta de colores más amplia dentro su repertorio. El tracklist está repleto de grandes canciones; emocionantes, sinceras y orgánicas. Un repertorio en el que podemos encontrar sonidos de vanguardia y en el que el artista explora nuevos terrenos, asumiendo de nuevo, no solo la autoría de todas sus canciones, sino también la producción y arreglos de la mayoría del álbum».
No obstante, desde ‘CLICKBAIT’, Pablo Alborán ha reculado y ya no ha rapeado en el resto de singles. ‘KM0’ vuelve a ser una balada muy Alejandro Sanz, como lo es ahora ‘Mis 36’. La primera era más de guitarra acústica (aunque tuvo versión a piano). La segunda, más directamente Malú/Cadena Dial.
La que más se ha salido de la tónica, ‘CLICKBAIT’ aparte, es ‘Vámonos de aquí’, de tintes country, y en colaboración con Indiara Sfair. ¿Hemos escuchado ya toda la «vanguardia» del disco de Pablo Alborán o más «sorpresas» del tipo ‘CLICKBAIT’ nos aguardan?