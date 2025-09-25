María abandona Cariño y contradice la versión del grupo

Cariño, el popular trío madrileño, ha comunicado recientemente la marcha de una de sus integrantes, María Talaverano, quien lidera si propio proyecto musical en solitario, valverdina. En un comunicado, Cariño ha explicado que María no forma parte de Cariño desde mayo y que «ha sido una decisión personal suya». El grupo, ahora formado por Paola Rivero y Alicia Ros, pide «paciencia, entendimiento y respeto» y aclara que Cariño continuará en activo a pesar de la separación.

María, a través de la cuenta de su proyecto valverdina, ha reaccionado al comunicado mostrando cierto desacuerdo con la versión ofrecida por sus ex-compañeras. “¿Entendimiento, paciencia y respeto para quién? Perdón… «, ha expresado en un un tuit inicial. Después, se ha explayado: «No tengo fuerza para conflictos. Quiero paz y ser feliz. Pero, por respeto a mí, quiero puntualizar que no es justo llamarlo «decisión propia». Eso implica que es solo responsabilidad mía. Este comunicado es unilateral y no tuve oportunidad de dar mi opinión. Gracias por entender”, ha escrito la artista.

‘Tanto por hacer‘, el último álbum de Cariño como trío, vio la luz el pasado mes de noviembre.