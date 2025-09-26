Juanjo Bona ofrece un pop-punk naíf junto a Confeti de Odio

Justo cuando Confeti de Odio ha anunciado su disolución, su líder, el cantante y autor madrileño Lucas de Laiglesia, aparece acreditado como compositor en ‘Así soy ahora’, el nuevo single de Juanjo Bona, ex concursante de Operación Triunfo 2023.

Bona ha publicado este año un disco absolutamente recomendable, ‘Recardelino‘ (2025), influenciado por la música folclórica de Aragón, su tierra. Magallón, su pueblo, es citado en las letras, y vuelve a aparecer en ‘Así soy ahora’, un tema sobre el anhelo del hogar. En su casa, Bona cocina migas, «charra» con sus abuelos y se olvida de los problemas.

- Publicidad -

La conexión de ‘Así soy ahora’ con Magallón es coherente con el repertorio de Juanjo Bona. Su amor a la tierra es un tema que ya había explorado en ‘Mis tías‘ o en la preciosa ‘Moncayo‘.

Después, es cierto que algunas rimas suenan excesivamente naíf, tanto por su literalidad («Aquí sentí mucho terror, también me dieron mucho amor») como por su uso de expresiones coloquiales («Lo que más deseo, es que no me hagáis otro feo»).

- Publicidad -

La frase «Lo que quiero es quedarme en Magallón» concluye cada estribillo sabiendo a jingle publicitario. A esta apreciación contribuye el estilo musical: ‘Así soy ahora’ es un pop-punk blandito que Confeti de Odio habría convertido en un himno de su famoso patetismo lírico. Quizá tendría algo más de garra en su voz.

Bona, que actualmente concursa en ‘Masterchef Celebrity‘, continúa su gira de teatros: su próxima actuación es el 10 de octubre en Salamanca.



- Publicidad -

Podcast: Entrevista con Juanjo Bona