Doja Cat se rinde al mejor black pop de los 80 en ‘Vie’

Doja Cat publica hoy nuevo disco, ‘Vie’, el mismo que presentará el año que viene en Primavera Sound, donde es una de las cabezas de cartel. ‘Vie’ es a todas luces el disco más ochentero de Doja Cat: el primer single, ‘Jealous Type‘, con su sonido a lo new jack swing, no engañaba.

A Doja le ha influenciado el pop negro de la época; nombres como Janet Jackson, Prince o la dupla de Alexander O’Neal y Cherelle (quien ya fuera reivindicada por Mariah Carey en ‘Glitter’) vienen a la mente escuchando el álbum. De hecho, diría que la melodía de ‘Strangers’ es la misma que la de ‘LUV‘ de Janet… solo que la producción lleva a ‘Control’ (1986).

Ritmos como los de ‘Cards’ o ‘Gorgeous’ -nuevo single- tienen la impronta de Jimmy Jam & Terry Lewis; y ya sabemos que al productor principal, Jack Antonoff, le encanta reproducir sonidos del pasado. Esta vez, logra una frescura innegable en temas como el delirante ‘AAAHH MEN!’, que parece de Prince… y de Jessie Ware. ‘Keep Me Dancing’ con SZA -único featuring- no es un mero intento de replicar el éxito de ‘Kiss Me Once’, sino que incorpora unos sintetizadores que encantarían a Bruno Mars.

A lo largo de 15 pistas, Doja no sostiene el hilo sónico de ‘Vie’ de principio a fin. Temas como ‘Act of Service’ o ‘Make It Up’ proponen un tipo de R&B más ordinario -y actual- que no habría desentonado en ‘Planet Her‘ (2021). Otros cortes como ‘Lipstain’ o ‘One More Time’ engrosan un repertorio que no iguala exactamente el nivel de ‘Jealous Type’ y de otros singles potenciales.

Y para los que pensaban que iban a echar de menos el rap de ‘Scarlet‘ (2023), en ‘Vie’ hay unas cuantas barras memorables: Doja no ha olvidado que es rapera, lo cual probablemente tampoco era una posibilidad en un disco lleno de black pop lujoso, con mucho eco al ‘I Feel for You’ (1984) de Chaka Khan.

