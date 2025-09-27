Florence cuestiona el canon masculino en ‘One of the Greats’

Florence + the Machine sigue presentando ‘Everybody Screams‘, el disco que publica en Halloween. El segundo single, ‘One of the Greats’, es una interesante reflexión sobre el lugar de Florence + the Machine en la industria musical y sobre su sacrificada presencia en ella. En sus palabras: «En este sueño hecho carne, soy una mujer que saca rendimiento a su locura».

‘One of the Greats’ también está atravesada por la tragedia: en 2023, Florence estuvo al borde de la muerte debido a un embarazo ectópico. Las alusiones a la muerte y a la resurrección en la canción son constantes. El estribillo repite como un mantra: «Los brazos bien estirados, de vuelta del mundo de los muertos». Sigue la línea temática de terror.

Pero el núcleo de ‘One of the Greats’ lo proporciona su satírica reflexión sobre la construcción del canon musical. Florence se pregunta a qué artistas se les permite ser «uno de los grandes» y lo hace a través de la figura de una mujer que planta cara al hombre en la cima. Ambos son artistas, pero probablemente también amantes, como sugiere esa frase en que Florence habla de ciertos hombres que temen a las mujeres poderosas.

En una cascada de frases que revelan que ‘One of the Greats’ fue originalmente un poema, Florence no se corta en uno de los mejores versos que ha firmado: «Estaré ahí arriba con el tío, y las otras diez mujeres, y los 100 mejores discos de la historia, debe estar bien ser un hombre y hacer música aburrida simplemente porque puedes; no me malinterpretes, soy fan tuya, eres mi segundo frontman favorito». Y concluye: «Y tú podrías tenerme si no me tuvieras miedo, es divertido cómo los hombres no consideran el poder sexy».

‘One of the Greats’, grabada en una sola toma, es un tema de rock pantanoso y distorsionado en el que participa Mark Bowen, guitarrista de IDLES. A diferencia de ‘Everybody Screams’, es elegante y contenido, aunque la tensión de sus guitarras deja entrever la «frustración» acumulada por Florence a lo largo de “los últimos 15 años”. “Al inicio de mi carrera fui ridiculizada de forma constante por mi expresión grandilocuente”, explica en una nota de prensa. “Me empujaron al centro de la atención solo para después decirme que no lo merecía”.

