Tate McRae responde a su ex en ‘Tir for Tat’: «Bésame el culo»

Tate McRae, que sigue de gira por Estados Unidos con su Miss Possessive Tour, gira que pasó por España el pasado mes de mayo, ha lanzado nuevo single, ‘Tit for Tat’, presumiblemente el primer adelanto de una reedición de ‘So Close to What‘ (2025) aún por anunciar.

‘Tit for Tat’, que ha entrado directo al puesto 5 del global de Spotify, es una respuesta a una canción previa de The Kid LAROI, ‘A Cold Play’. Como quizá recordaréis, Tate McRae y The Kid LAROI salían y ‘So Close to What’ incluía un dueto de ambos llamado nada menos que ‘I Know Love’. Recientemente, Tate y LAROI lo han dejado y han empezado a tirarse mensajes en canciones. LAROI abría la veda y, en ‘A Cold Play’, osaba declarar: «¿Quién era yo para pensar que podía arreglarte?»

Tate McRae usa ‘Tit for Tat’ para poner los puntos sobre las íes: «Vamos canción por canción, tú un mensaje y yo el siguiente, lo uno por lo otro, chico, tú lo has pedido». A continuación, vacila: «¿Eso es lo mejor que tienes? ¿La buena dónde está?» En una variación del pre-estribillo, Tate replica: «Tú eres el que tiene que arreglarse, bésame el culo».

Musicalmente, ‘Tit for Tat’ ofrece un medio tiempo de influencias pop y cloud rap, en la línea atmosférica de cortes como ‘Run for the Hills’, pero mucho más ambiental, digital y envolvente, incluyendo efectos cristalinos.

El buen debut de ‘Tit for Tat’ en listas apunta a que puede convertirse en un nuevo éxito de Tate McRae. La línea «Let’s go song for song, let’s go back to back» es pegadiza, aunque esta vez el uso de reverb y ambientaciones resulta excesivo. Mientras, ‘Just Keep Watching’, el single de McRae para ‘F1 The Movie’, sigue fuerte en listas y suma ya más de 300 millones de streams.