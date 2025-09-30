El polémico Daniel Ek dejará de ser CEO de Spotify en 2026

El fundador de Spotify Daniel Ek comunica en X que va a dejar de ser CEO de la compañía. Se desconoce si la decisión tiene algo que ver con la polémica que ha rodeado su nombre en los últimos meses, respecto a sus inversiones paralelas en drones militares equipados con inteligencia artificial. Muchos artistas, como por ejemplo Xiu Xiu, han sentido que se estaba matando personas con el dinero que generaban.

Desde el 1 de enero de 2026, Ek pasará a tener un cargo de presidente ejecutivo, pero no será el CEO. Esta función estará desempeñada por dos co-presidentes, Alex Norström -hasta ahora director comercial- y Gustav Söderström -hasta ahora líder de la unidad de productos y tecnología-. De hecho, se informa de que estos están comenzando a asumir las nuevas funciones.

El comunicado de Daniel Ek indica: “Como presidente ejecutivo, dedicaré más tiempo a las estrategias a largo plazo: estrategia, asignación de capital, medidas reguladoras y las decisiones que definirán la próxima década para Spotify”.

También asegura que se quiere dedicar a otros negocios. Daniel Ek no menciona ninguna de las polémicas que han sacudido a Spotify durante los últimos meses.

Sus negocios respecto a drones bélicos han sido los que han provocado que varios músicos abandonen Spotify durante los últimos tiempos. Entre otros, han sido Godspeed You! Black Emperor, King Gizzard & the Lizard Wizard, Xiu Xiu, Deerhoof o Deradoorian. Massive Attack también han manifestado su intención de irse de Spotify, aunque hoy por hoy, su catálogo permanece.