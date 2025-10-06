Loquillo, top 1 en España; entran Olivia, Mariah, Doja, Zara…

Muchas entradas esta semana en España. Loquillo es el nuevo número 1 de la lista de discos más populares del país, con ‘Corazones legendarios’.

Este álbum se compone de versiones realizadas junto otros artistas muy dispares entre sí. Lo mismo te encuentras a Raphael y a Alaska, que a Nacho Vegas, J de Los Planetas o a Hinds. Calamaro, Coque Malla, Dani Martín, Miguel Poveda, Iván Ferreiro, Manolo García o Los Rebeldes están en el elenco. El público ha reaccionado dando otro número 1 a Loquillo en nuestro país, a sumar por ejemplo a los logrados en la década pasada por ‘Código rocker’ (2015) o ‘Viento del Este’ (2016) o ‘Rock & Roll Actitud’ (2018).

- Publicidad -

La segunda entrada más fuerte es la de Rauw Alejandro con ‘Cosa nuestra: capítulo 0 (top 5), mientras Milo J es top 14 con ‘La vida era más corta’.

Olivia Dean es puesto 20 en España con el notable ‘The Art of Loving‘. Olivia está exportando su éxito en Reino Unido, donde ha sido top 1 con cifras excelentes, a otros territorios. Este álbum también es top 1 en Australia, Holanda o Nueva Zelanda, así como top 5 en Austria, top 8 en Estados Unidos y top 9 en Alemania. Italia (puesto 93) le da uno de sus peores resultados.

- Publicidad -

Mariah Carey queda en el puesto 24 de nuestro país con su nuevo álbum ‘Here for It All‘. Eso significa que llega más alto en España que en el mismísimo Reino Unido, donde es puesto 31. En Estados Unidos queda en el puesto 7, su mejor resultado, seguido de Australia (número 19). En Alemania es puesto 37 y en Francia, puesto 50. Posiciones muy modestas, en todos los casos.

Igualmente, Doja Cat ha de conformarse con un humilde número 48 en nuestro país. ‘Vie‘ llega mucho más alto en otros lugares: es puesto 4 del Billboard 200, puesto 5 en Reino Unido, puesto 6 en Australia, 13 en Alemania y 14 en Francia.

- Publicidad -

En nuestro país, Zara Larsson ha vendido casi lo mismo que Doja Cat: queda en el puesto 49. ‘Midnight Sun‘ es puesto 36 en Reino Unido, número 53 en Alemania y número 79 en Francia. Le queda el consuelo de ser número 1 en su país, Suecia.

Las entradas de la semana se completan con el disco de la Gala 1 de ‘Operación Triunfo’, que llega al número 34; la edición aniversario de ‘Azul» de Elefantes, que llega al 35; el disco de la Gala 2 de OT que aparece por el 54; ‘The Lamb Lies Down on Broadway’ de Genesis en el 71; y ‘BBZ Trashtape’ de Kidd Keo en el número 90.

