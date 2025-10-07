Donald Trump dice no saber quién es Bad Bunny

Donald Trump ha dado su opinión sobre Bad Bunny, después de confirmarse que el autor de ‘Baile Inolvidable’ será el encargado de actuar en el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl. La decisión ha generado críticas entre el sector republicano estadounidense, que lo acusa de “odiar” a Estados Unidos por sus críticas a la política migratoria de Trump y a las redadas del ICE.

Bad Bunny ha respondido que no odia a Estados Unidos y ha recordado que ha actuado en el país en numerosas ocasiones, aunque ha subrayado que Puerto Rico es “un territorio no incorporado de Estados Unidos” (con menos derechos, se entiende) y ha condenado las redadas migratorias.

Por suerte o por desgracia, Trump no tiene demasiado que decir sobre Bad Bunny. De hecho, asegura no saber quién es. Sus declaraciones se producen durante una entrevista telefónica con el presentador de NewsMax, Greg Kelly, quien sí tiene mucho que decir sobre el artista. Kelly lo llama “ese Bunny Rabbit o como se llame”, afirma que Bad Bunny “odia al ICE, no aprecia a Trump y considera racismo todo lo que no le gusta”, propone boicotear la Super Bowl y cuestiona el supuesto poder “unificador” del puertorriqueño, “porque mucha gente no sabe quién es”.

Trump se cuenta entre esas personas, ya que responde: “Nunca he oído hablar de él. No sé quién es. No sé por qué lo hacen. Es una locura. Y luego le echan la culpa a algún promotor que contrataron para encargarse del entretenimiento. Me parece absolutamente ridículo”.

Trump puede que no sepa quién es Bad Bunny, aunque sus palabras denotan cierta desconexión con la realidad: Benito es el tercer artista más escuchado en el país (solo por detrás de Drake y Taylor Swift) y ha presentado Saturday Night Live este mismo fin de semana, aunque es poco probable que el presidente sea fan del programa, donde suele ser parodiado, vistos sus métodos dictatoriales. Si decide no perderse la Super Bowl el próximo 8 de febrero, ahí estará Bad Bunny, convocando la atención de todo el globo.

Benito ha estado en boca de la Casa Blanca en los últimos días debido a su confirmación en la Super Bowl y a sus críticas al ICE. Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, declaró que el ICE estaría presente en la Super Bowl, aunque sus palabras fueron desmentidas posteriormente por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien afirmó que “hasta donde sabemos, no hay ningún plan tangible para eso en este momento”. Benito ha decidido no llevar su gira a Estados Unidos por su política migratoria.