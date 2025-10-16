Nicki Minaj cancela el lanzamiento de su disco y culpa a Jay-Z

Poco antes de su incómodo y reciente intercambio de tweets con Cardi B en X, Nicki Minaj apuntaba al lanzamiento de un nuevo disco el próximo 27 de marzo de 2026. Sin embargo, no solo ha cancelado la salida del álbum, sino que parece que el culpable se trata de Jay-Z.

«Vale, ya no voy a lanzar el disco. No más música. Espero que estés feliz», publicó Minaj en X mencionando a Jay-Z al final del mensaje. «Adiós Barbz, os amo de por vida», finalizó Minaj, que también parece mandar una despedida en general.

Horas antes de este tweet, Minaj habló de algunas personas o entidades que «no quieren que saque música»: «Yo ganando les hace pensar que han perdido. Tienen razón. Sin embargo, no tenía que ser de esta manera. Mucha gente separa sus caminos en los negocios. Saben lo exitoso que va a ser mi próximo disco», escribió Minaj en otro mensaje en X.

En otro tweet más, en el que también mencionaba a Jay-Z, da a entender que el rapero y su sello Roc Nation le pidieron un disco y una gira, lo cual ella rechazó: «Necesitaban ayuda de la REINA y las BARBZ. Llamé a las barbz en el teléfono secreto de barbz y fue un retumbante NOOOO», publicó.

La relación entre Jay-Z y Nicki Minaj está claramente deteriorada desde el año pasado, cuando la rapera aseguró que él le debnía alrededor de 200 millones de dólares por sus acciones en la plataforma de Tidal.

