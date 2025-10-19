Las chulas actuaciones de Sabrina Carpenter en SNL

Sabrina Carpenter está cuidando especialmente el aspecto estético de la era de ‘Man’s Best Friend‘, su último disco. Tanto vídeos como actuaciones -por no hablar de la polémica portada del disco- están siendo memorables, y el paso de Carpenter por Saturday Night Live durante este fin de semana no ha sido una excepción.
Carpenter ha ofrecido el monólogo de apertura, interactuando directamente con el público, y ha participado en numerosos sketches: en uno de ellos ha parodiado ‘The Fate of Ophelia‘ de Taylor Swift, ‘Abracadabra‘ de Lady Gaga y ‘Ordinary’ de Alen Warren. En otro, ha protagonizado un seminario para ser una verdadera «jefaza» que acaba muy mal.
Por supuesto, Carpenter ha actuado, y no ha ofrecido la típica performance de directo con banda y ya está (tampoco lo hizo Doja Cat hace poco). Para ‘Manchild’ ha realizado un videoclip en directo, recreando una habitación de adolescente, jugando de forma muy divertida con los planos.
Para ‘Nobody’s Son’, más protagonista han sido dos luchadores que practican karate desde una habitación de estilo japonés, que la propia Sabrina.
