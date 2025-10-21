Víctor Monte es un artista almeriense que lleva desde 2020 compartiendo sus composiciones, pero no ha sido hasta principios de este año cuando ha publicado su primer EP, ‘vestigios del querer’. Comenzó de niño estudiando piano en el conservatorio, pero la relación con los profesores le desmotivó y se apartó de la música hasta que, tiempo después, comenzó a subir a sus redes sociales primero covers de otras canciones y luego, como decimos, sus propios temas. Ahora, da un golpe en la mesa publicando dos adelantos del que será su primer largo, con el que ha entrado definitivamente en nuestro radar. Llaman la atención estas nuevas canciones por su voz, una composición especialmente poética y la cuidada producción (elaborada junto a STEGA) pero también por su temática: aborda la historia de amor entre Federico García Lorca y Salvador Dalí.



Y la aborda de manera muy distinta en estos dos cortes: ‘Alma Rota (Capítulo V: Soledad)’ es una producción mutante entre Bajocero X y Ralphie Choo que cierra con drum&bass, mientras que ‘Todo este amor (Capítulo IV: Huida)’ es una atípica bachata junto a nosoymeri, cantante con quien ya había colaborado en cortes como ‘Si supieras’ o ‘cómo pude?’. No son de extrañar estas mezclas si tenemos en cuenta que en su catálogo cabe del minimalismo de ‘salir de aquí’ a bops como ‘ARREBATA’ y ‘EL TRISTE‘, que llega a recordar a Arca.

En declaraciones a JENESAISPOP, Víctor nos cuenta que ha estado mucho tiempo documentándose sobre la relación amorosa entre Lorca y Dalí, leyéndose por ejemplo un epistolario que reúne las cartas que se mandaron, del cual ha sacado muchas referencias. Las canciones están cantadas desde el punto de vista de Lorca; por ejemplo, en ‘Todo este amor’ se supone que es el poeta granadino quien lamenta “y dime si ha acabado / aquella nit que em vas jurar ha sido en vano / tengo un hueco con tu nombre en el costado”, y en ‘Alma Rota’ le expresa a Dalí “que yo a ti te daba / en pañicos mi arte”.

En una industria donde los chicos que cantan abiertamente a otros chicos no abundan (de lo que hablamos largo y tendido con el propio Bajocero X), se agradecen propuestas así, más con la originalidad del tema concreto que trata Víctor en este disco, pero más aún cuando funciona tan bien. Quizás de esto último tenga bastante culpa su madre: Víctor le agradece haberle inculcado desde siempre el amor por todo tipo de música, comentando que el disco (que constará de 14 canciones) será un popurrí de todas ellas, y nombrando a Enrique Morente, Rosalía, rusowsky y el mencionado Ralphie Choo, Judeline, Belén Aguilera o ¡Extremoduro!

